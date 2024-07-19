清涼一夏！屏東夏日狂歡祭開幕 戲水又能玩遊樂園

園區今晚搶先開放吸引大批民眾前往體驗。（記者羅欣貞攝）

2024/07/19 21:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第3年登場的「屏東夏日狂歡祭」今晚（19日）舉行開幕儀式，活動將從明天（20日）正式登場，地點在屏東縣民公園，活動豐富多元，有親子遊樂園、沉浸式光影展、入坑美術館，假日加碼演唱會藝文展演、風格市集等，全部通通免費體驗，是今夏不可錯過的大型狂歡派對。

屏東縣長周春米表示，建立城市品牌，旗艦型場域及指標性活動都是不可或缺的元素。屏東夏日狂歡祭今年邁入第3年，前兩年於東港大鵬灣及潮州林後平地森林遊樂區舉辦，皆吸引超過百萬人次參加，為縣內的指標性活動。今年辦理場域移師屏東市，選定在具工業遺址獨特地景的縣民公園舉行，期待透過場域的魅力結合大型活動的舉辦，再掀一波觀光人潮。

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周春米說明，今年活動特別邀請藝術家阿咧合作，以「怪獸」為主題增添公園的奇幻魔力。除既有的氣墊水樂園設施及機械遊具外，配合怪獸元素注入新的藝文活水，在地坑展示藝術家阿咧平面及立體作品；C棟倉庫展出的「沉浸式光影展」由日本插畫家吉井宏設計三隻怪獸，結合屏東人文地景風貌，利用角色帶領民眾身歷其境一同踏上非凡的冒險旅程，穿越屏東的地理樣貌，將縣民公園變身為大型的狂歡遊樂園。

明天（20日）還有大型演出，邀請知名表演藝術團隊「台灣特技團」演出《愛麗pu的奇境夢遊》，「台灣特技團」為國內唯一官方雜技的表演藝術團隊，這次演出戲碼改編至西方的經典文學「愛麗絲夢遊仙境」結合戲劇、文學及科技燈光效果，帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，狂歡演唱會將於8月24日邀請盧廣仲、玖壹壹、閻奕格、婁峻碩 SHOU及徐暐翔等藝人接力演出；每週六、日也安排精采的街頭馬戲演出並與雄店合作，推出好吃、好玩也好逛的風格市集。現場也提供輪椅、娃娃車租借，及復康巴士預約服務；園區內並備有遊園小火車，帶民眾一覽場域風光。

配合怪獸主題，傳播處特別開發「書鴨好T」、「書鴨紓壓裝可愛包」及「挫咧蛋（怪獸扭蛋）」等文創小物，有興趣的民眾可於活動期間至夏日狂歡祭的服務台購買。

夏日狂歡祭即日起至8月25日下午3點至晚間9點登場，每週二為活動休整日，但園區正常開放。更多活動訊息可查詢「2024屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書。

水樂園設施讓小朋友消暑。（記者羅欣貞攝）

園區還有好玩的機械遊具。（記者羅欣貞攝）

屏東夏日狂歡祭今晚開幕。（記者羅欣貞攝）

今年活動原創角色「書鴨」（後方）由藝術家阿咧（右）創作，縣長周春米（左）歡迎民眾到園區遊玩好好紓壓。（記者羅欣貞攝）

設在地坑區的入坑美術館展出阿咧作品。（記者羅欣貞攝）

沉浸式光影展充滿互動樂趣。（記者羅欣貞攝）

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