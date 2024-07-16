玩水啦！ 屏東夏日狂歡祭今天下午3點到6點開放試玩

超萌「書鴨」是今年的原創角色。（屏東縣政府提供）

2024/07/16 14:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024屏東夏日狂歡祭搶先體驗！最令大小朋友為之瘋狂的氣墊及機械遊樂設施、長達30米的椰林滑水道等設施，今天（16日）下午3點至6點開放試玩，縣府歡迎民眾搶先體驗。

每年最受大小朋友期待的暑期大型盛事「屏東夏日狂歡祭」，將於本週六（7月20日）在屏東縣民公園盛大登場，今年由知名藝術家「阿咧」創造的巨型充氣裝置「超萌書鴨」萌翻亮相，搭配縣民公園既有的共融遊戲場，搖身一變成為親子同歡的大型樂園，另有假日市集、演唱會、入坑美術館、沉浸式光影展等精彩活動。

請繼續往下閱讀...

縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭是屏東縣大型品牌活動之一，為均衡地方發展每年於不同鄉鎮辦理，曾於東港大鵬灣國際休閒特區及潮州林後四林平地森林園區舉辦，每年吸引逾百萬人次，今年移師到屏東市、具工業遺址魅力的縣民公園，以「有怪獸出沒」為主題，除了延續往年親子遊樂園、假日市集及大型展演外，更結合場域新增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」。

屏東夏日狂歡祭自7月20日開始至8月25日止，週二為活動休整日、縣民公園照常開放，其餘時間自下午3點開放至晚上9點。更多活動訊息請至「2024屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

屏東夏日狂歡祭的玩水設施。（屏東縣政府提供）

旋轉木馬來了！（屏東縣政府提供）

今年的屏東夏日狂歡祭即將登場。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法