日本仙台「台灣文化祭」風雨中登場 點亮311海嘯重災區

日本仙台「台灣文化祭」登場，選擇在311東日本大地震的海嘯重災區舉辦，佈展期間遇到風雨攪局，志工們不畏風雨完成布置。（蔣文正提供）

2024/07/27 16:58

〔記者王姝琇／台南報導〕日本仙台AQUAIGNIS SENDAI「台灣文化祭」今天登場，此次串聯臺南400、仙台七夕祭，選擇在311東日本大地震的海嘯重災區舉辦，普濟文史研究協會執行長蔣文正指出，佈展期間遇到風雨攪局，志工們不畏風雨完成布置，期盼為仙台帶來復興的祝福。

蔣文正指出，今年是疫情過後，團隊首度出訪日本親身參與「台灣文化祭」，最終選擇在仙台沿海藤塚地區的AQUAIGNIS舉辦，高掛400盞普濟燈籠，8月10日加碼舉辦大型煙火秀；並帶來蘇俊穎掌中木偶劇團演出及彩繪燈籠、夜市童玩遊戲等。

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藤塚地區是311海嘯重災區，蔣文正說，在歷經災害破壞和住戶遷出後多出很多荒廢空地，而後仙台市政府為振興當地，收購這些土地出租給企業，AQUAIGNIS便是在這樣的背景下誕生；此次《400+》普濟燈會in日本計畫選擇一個難度最高的場域。不僅如此，出發前遇颱風凱米襲台險些無法成行，佈展過程更遇到日本當地大風雨，志工們不畏風雨完成佈展任務！

蔣文正說，該區範圍目前無人居住，離市中心開車約10幾分鐘，此次搭配8月初舉辦的仙台七夕祭，用400盞普濟燈籠錦上添花，盼能為當地帶來人潮，希望這微小的光亮能見證仙台藤塚地區復興的前進，帶來祝福點亮希望。

府城普濟燈會此次串聯臺南400系列活動點亮日本仙台夜空。（蔣文正提供）

日本仙台AQUAIGNIS SENDAI「台灣文化祭」即日起至8月25日盛大登場。（蔣文正提供）

日本仙台「台灣文化祭」登場，選擇在311東日本大地震的海嘯重災區舉辦，佈展期間遇到風雨攪局，志工們不畏風雨完成布置。（蔣文正提供）

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