新北好消暑！ 「八里港灣嘉年華」體驗地震屋、登海巡艦

2024新北八里港灣嘉年華今27、28日在台北港海巡基地展開，小孩穿著海巡署制服展現專業感。（記者羅國嘉攝）

2024/07/27 14:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕2024新北八里港灣「FUN假趣．探秘海巡」嘉年華活動，7月27、28日於台北港海巡基地登場！經發局局長何怡明表示，八里區擁有特殊的港灣風景及多元的休憩景點、特色產業及文化，是國內觀光景點之一。這次的港灣嘉年華不但全方位擴大舉辦，將港灣打造兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區，讓此區成為親子享樂好去處。

何怡明指出，今年八里港灣嘉年華為第二屆，第一屆於2020曾舉辦過，但因疫情爆發，而停辦3年多，此外，因為台北港本身是個管制區，因此透過市府與港公司、海巡署合作，讓台北港開放成為闔家都能夠來暢遊的地方。

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何怡明進一步說，此次活動有請海巡署提供新竹線海巡艦、海巡制服，讓大小朋友了解海巡艦各項設施跟運作，雖然颱風已遠離台灣，受外圍環流影響，北部海域海象惡劣，新竹艦無法返港，取消27日艦船參觀活動，如28日海象好轉，再行開放民眾艦船巡禮體驗。除此之外，也提供許多表演節目、地震車、觀光工廠DIY、兒童戲水、小小波麗士、兒童超跑等體驗，及提供許多輕食料理，讓民眾玩好也吃飽。

經發局提醒，天氣多變化，請民眾做好防曬和水分補給並攜帶雨具，且參與兒童戲水體驗及手作DIY體驗的民眾提前至少30分鐘完成報到，敬請民眾提前出門，避免影響權益。參與兒童戲水體驗務必攜帶泳衣。兒童戲水區、兒童超跑體驗區及28日上場的巡艦導覽區，如遇閃電、打雷、雨天、電力不穩或風速達5級陣風，將暫停開放，避免發生危險。

至於交通部分，民眾搭乘大眾運輸可至台北捷運「關渡捷運站1號出口」或八里渡船頭老街「開臺天后宮」下車，並轉乘活動接駁車，即可抵達；若自行開車前往，可導航至「台灣港務股份有限公司（台北港營運處）」，抵達時即可看見A6停車場位置指引，或可停捷運關渡站周邊停車場、八里渡船頭老街周邊停車場，轉乘接駁車前往。更多活動資訊請參考活動網頁https://www.accupass.com/go/HarborFestival或至FB粉絲專頁《來趣新北金發局》洽詢。

2024新北八里港灣「FUN假趣．探秘海巡」嘉年華活動，7月27、28日於台北港海巡基地登場。（記者羅國嘉攝）

2024新北八里港灣嘉年華今27、28日在台北港海巡基地展開，民眾體驗花式扯鈴。（記者羅國嘉攝）

2024新北八里港灣嘉年華今27、28日在台北港海巡基地展開，此活動有提供接駁車。（記者羅國嘉攝）

2024新北八里港灣嘉年華今27、28日在台北港海巡基地展開，現場提供好吃好玩的攤販。（記者羅國嘉攝）

新北經發局局長何怡明（前排左5水藍色外套）、八里區公所區長林俊宏（前排右3黃色背心）、議員鄭宇恩（前排右5局長旁）等人參與2024新北八里港灣嘉年華。（記者羅國嘉攝）

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