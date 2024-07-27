為石岡做一首歌 用藝術召喚青年回鄉

「小報石岡」團隊展開「為石岡做一首歌」行動，與創作歌手黃瑋傑合作，邀請石岡國中一起探索家鄉故事。（青年署提供）

2024/07/27 11:36

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年署推重「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，位於台中的「小報石岡」團隊，展開「為石岡做一首歌」行動，與創作歌手黃瑋傑合作，邀請石岡國中加入，透過一首歌表達出在石岡的生活感，召喚更多石岡青年回鄉。

青年署科長黃雅玉說明，計畫鼓勵青年返鄉協助社區活化及發展，其中行動團隊「浮游藝術共創工作室」及「小報石岡」發揮自身藝術的專長，透過戲劇以及歌曲創作，轉譯在地故事與延續地方精神。

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新北市板橋「浮州藝術共創工作室」是由一群國立台灣藝術大學戲劇系學生創立，成員從大學時期就在這充滿都市更新、違建拆除、區段徵收等改革聲音的浮洲地區生活了近7年。

他們表示，有感於當地居民房舍被拆除改建的辛酸以及對地方發展的無奈，於是展開「浮游共生計畫」行動，號召對地方事務有興趣的藝術創作者及浮洲回流青年，以戲劇故事為媒介，透過發掘、收存、散播與延續浮洲地方故事，期待在過程中找到居民們對於城市與居住的想像，進而形塑浮洲地區的重要價值與屬於浮洲的文化精神，更希望浮洲故事能透過戲劇的方式被保存下來，並被更多人看見。

「小報石岡」團隊則表示，因為看見近年在地人口老化、故事無法訴說與傳承下來的困境，決定回鄉梳理在地脈絡，展開「為石岡做一首歌」行動，與創作歌手黃瑋傑合作，辦理歌曲共創工作坊，邀請石岡國中一起探索家鄉故事，挖掘出地方的生活感，透過一首歌的詞曲、編排、聲音素材收集等過程，表達出在石岡生活感，也期望藉此機會重建社區的關係網絡，為更多石岡青年回鄉鋪一條路。

台藝大學生創立的「浮洲藝術共創工作室」，以戲劇故事賦予浮洲地方新生機。（青年署提供）

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