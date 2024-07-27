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澎湖島帆船週系列賽延賽 今日正式開賽挑戰颱風尾強勁風浪

澎湖島帆船週競賽，因凱米颱風延後舉行。（記者劉禹慶攝）

澎湖島帆船週競賽，因凱米颱風延後舉行。（記者劉禹慶攝）

2024/07/27 10:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原訂23日展開塵戰的「第12屆澎湖島帆船週系列賽」，因凱米颱風攪局，延至今（27）日登場，中華民國帆船協會理事長陳雙全、 澎湖縣帆船協會理事長許國政、澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、澎管處長洪志光等貴賓，都前往開幕式共襄盛舉，並提醒選手盡情享受颱風尾疾駛風速之外，也要注意自身的安全。

每年澎湖美麗的景色，每年都吸引國內外戶外與洋海運動愛好者參賽，今年澎湖島帆船週系列賽報名選手近300位，共計有35個船隊參賽，來自8個國家，包含中國、法國、英國、香港、日本、韓國、台灣、美國各國好手同堂競技，實力相當強勁，比賽精彩可期。

原本帆船週競賽，是由23日至31日展開，參賽隊伍23日前就抵達澎湖，停泊在馬公亞果遊艇碼頭，但因颱風凱米來襲的因素，在安全考量下，受到颱風影響，故賽程延後至今（27）日比賽，並縮減為27、28日2天，船隊選手經過多日休養整備，都已躍躍欲試，等待鳴槍號角聲響起，就要揚帆大海爭取佳績。

雖然澎湖已脫離凱米颱風暴風圈，但西南氣流仍持續肆虐，強烈西南氣流讓南海之星，今日宣布停航七美，直接望安至馬公航行，七美已連續5天停航，民生物資告急，因此出席貴賓紛紛提醒選手，要注意航行安全，才能盡情享受澎湖美麗風情。

澎湖各界貴賓與參賽選手，共同參加開幕式。（記者劉禹慶攝）

澎湖各界貴賓與參賽選手，共同參加開幕式。（記者劉禹慶攝）

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