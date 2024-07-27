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新北蘆洲尼加拉瓜公園老鼠亂竄！ 民眾嚇喊：太可怕

新北蘆洲區尼加拉瓜公園近來頻見大老鼠亂竄，令民眾嚇得驚慌失措。（記者羅國嘉攝）

新北蘆洲區尼加拉瓜公園近來頻見大老鼠亂竄，令民眾嚇得驚慌失措。（記者羅國嘉攝）

2024/07/27 10:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕公園是老人和小孩運動休閒的地方，但有民眾爆料，位於新北蘆洲區的尼加拉瓜公園，出現超多老鼠，嚇得喊「快請公家機關派人做大消毒。」蘆洲區公所表示，昨日已進行環境清消及投藥防治，並預計每週投放，現場也已進行封閉作業並公告提醒，呼籲民眾請留意自家寵物及孩童，進入此區域，避免發生危險。

尼加拉瓜公園位於集賢路與集賢路269巷、重陽街旁，鄰近幼兒園、果菜市場等，是交通發達的一個地方，平日下午4點多、假日都會有許多小孩、長輩來運動、玩遊樂設施，但有民眾投訴，「以往此處公園沒有老鼠出現，近幾個月卻突然跑出許多老鼠，已嚴重影響公園雅觀。」另外也有民眾在社團「三重蘆洲幫（我是三蘆人）」發文說，「能不能有公家機關派人出來做大消毒，太可怕了。」

蘆洲區公所指出，尼加拉瓜公園後方是菜市場，原先有想過購買老鼠藥，但戶外有許多貓狗，需要確保所使用的藥物對牠們無害，因為怕誤食就較麻煩。然而，經研議，昨日已派人進行清消及投藥，未來也將加強環境清潔和垃圾管理，並考慮使用安全的捕鼠器，或自然驅鼠劑來控制老鼠數量。

蘆洲區公所表示，若發生誤食，小心中毒。而中毒主要為影響凝血機能，症狀為流鼻血、尿血、消化道血、血腫、便血、咳血、皮膚瘀血等，有以上警訊，請立即送醫急救，並使用靜脈注射解毒劑維他命K1，有關醫療諮詢可洽台北榮民總醫院毒藥防治諮詢中心。

新北環保局回應，環保局每年採購滅鼠餌劑，民眾可視需求向市府或里長辦公室領取，並針對有老鼠出沒範圍放置餌劑。另外，也會持續向民眾宣導「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」3不作法，並加強店家廚餘保存方式及輔導裝設油脂截留器，以減少老鼠食物來源，降低老鼠繁殖情形。

新北蘆洲區公所表示，26日已進行環境清消及投藥防治，並預計每週投放。（記者羅國嘉攝）

新北蘆洲區公所表示，26日已進行環境清消及投藥防治，並預計每週投放。（記者羅國嘉攝）

新北蘆洲區尼加拉瓜公園每到下午都會有許多長輩來聊天、運動。（記者羅國嘉攝）

新北蘆洲區尼加拉瓜公園每到下午都會有許多長輩來聊天、運動。（記者羅國嘉攝）

公園是老人和小孩運動休閒的地方，但有民眾爆料，位於新北蘆洲區的尼加拉瓜公園，出現超多老鼠。（記者羅國嘉攝）

公園是老人和小孩運動休閒的地方，但有民眾爆料，位於新北蘆洲區的尼加拉瓜公園，出現超多老鼠。（記者羅國嘉攝）

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