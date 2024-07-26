雲林仍有3000多戶停電 台電力拚深夜11點復電

雲林縣尚有3000多戶停電，台電力拚半夜11點前復電。（台電雲林區營業處提供）

2024/07/26 22:52

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風發威，夾帶狂風暴雨重創雲林，目前為止縣內還有3000多戶停電，近10處淹水超過30公分地區，甚至古坑山區仍有土石滑落，相關人員搶修中。

雲林縣內受凱米颱風影響，各地傳出路樹倒塌，積淹水等災情，並造成縣內超過8萬3000多戶停電，台電表示，早上1.5萬戶未復電到晚間剩3000多戶，主要集中崙背、麥寮等地，目前正搶修中，力拚深夜11點前全面復電。

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而古坑山區因豪雨，尚有13處為土石流紅色警戒，鄉長林慧如指出，草嶺、桂林等地區道路目前還有落石阻斷通行，縣府交工局人員全力搶通中。交工局長汪令堯表示，第一停車場土石滑落已於今天下午搶通，鄉道雲220-1支線等地尚有土石正排除中。

另外台西鄉民代表陳文求指出，台西鄉新興海埔新生地養殖區，有兩處海堤石塊掉落造成大缺口，如漲潮海水倒灌恐造成養殖區重大損失；水利處長許宏博表示，下午進場拋卵石及太空包，約傍晚5點30分完成搶修。

許宏博指出。四湖大排、東勢馬光厝大排、台西新興海堤都有潰堤，新虎尾溪海風南抽水站堤後排水、蔦松大排、萬興大排則為溢堤等，相關搶救工作仍不間斷進行中。

古坑山區土石滑落造成交通阻斷。（林慧如提供）

台西鄉新興海埔新生地養殖區，兩處海堤石塊掉落造成大缺口，水利處下午進場拋卵石及太空包，約傍晚5點30分完成搶修。（陳文求提供）

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