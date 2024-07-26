為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雲林仍有3000多戶停電 台電力拚深夜11點復電

雲林縣尚有3000多戶停電，台電力拚半夜11點前復電。（台電雲林區營業處提供）

雲林縣尚有3000多戶停電，台電力拚半夜11點前復電。（台電雲林區營業處提供）

2024/07/26 22:52

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風發威，夾帶狂風暴雨重創雲林，目前為止縣內還有3000多戶停電，近10處淹水超過30公分地區，甚至古坑山區仍有土石滑落，相關人員搶修中。

雲林縣內受凱米颱風影響，各地傳出路樹倒塌，積淹水等災情，並造成縣內超過8萬3000多戶停電，台電表示，早上1.5萬戶未復電到晚間剩3000多戶，主要集中崙背、麥寮等地，目前正搶修中，力拚深夜11點前全面復電。

而古坑山區因豪雨，尚有13處為土石流紅色警戒，鄉長林慧如指出，草嶺、桂林等地區道路目前還有落石阻斷通行，縣府交工局人員全力搶通中。交工局長汪令堯表示，第一停車場土石滑落已於今天下午搶通，鄉道雲220-1支線等地尚有土石正排除中。

另外台西鄉民代表陳文求指出，台西鄉新興海埔新生地養殖區，有兩處海堤石塊掉落造成大缺口，如漲潮海水倒灌恐造成養殖區重大損失；水利處長許宏博表示，下午進場拋卵石及太空包，約傍晚5點30分完成搶修。

許宏博指出。四湖大排、東勢馬光厝大排、台西新興海堤都有潰堤，新虎尾溪海風南抽水站堤後排水、蔦松大排、萬興大排則為溢堤等，相關搶救工作仍不間斷進行中。

古坑山區土石滑落造成交通阻斷。（林慧如提供）

古坑山區土石滑落造成交通阻斷。（林慧如提供）

台西鄉新興海埔新生地養殖區，兩處海堤石塊掉落造成大缺口，水利處下午進場拋卵石及太空包，約傍晚5點30分完成搶修。（陳文求提供）

台西鄉新興海埔新生地養殖區，兩處海堤石塊掉落造成大缺口，水利處下午進場拋卵石及太空包，約傍晚5點30分完成搶修。（陳文求提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
明起國內航班恢復正常 國軍C130續支援疏運
2024/07/26 21:03

明起國內航班恢復正常 國軍C130續支援疏運
雞場12萬隻全淹死！ 台南農損破9千萬 災損金額可能擴大
2024/07/26 22:10

雞場12萬隻全淹死！ 台南農損破9千萬 災損金額可能擴大

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
梨山新佳陽部落淪孤村 人力、怪手接駁急送物資
2024/07/26 21:42

梨山新佳陽部落淪孤村 人力、怪手接駁急送物資
27日還有颱風假 台中、南投、嘉義、雲林、高雄、花蓮這些地方停班課 （不斷更新）
2024/07/26 23:08

27日還有颱風假 台中、南投、嘉義、雲林、高雄、花蓮這些地方停班課 （不斷更新）

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播