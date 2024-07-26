屏東麟洛大排再潰堤 萬丹興化廍隔了3年又淹水

麟洛大排潰堤破口在新舊堤防連接處。（記者葉永騫攝）

2024/07/26 18:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕麟洛大排3年前因為盧碧颱風來襲造成潰堤，當時造成萬丹鄉興化廍大淹水，這次因凱米颱風帶來豪大雨，麟洛大排再度潰堤，位置在新舊堤防連接處，所幸這次淹水情形沒有3年前嚴重，今天縣府會同縣議員許展維、洪宗麒等人前往現場會勘，將盡快修復。

萬丹鄉麟洛大排是東港溪的上游，流經萬丹鄉興化廍後匯流入東港溪，3年前盧碧颱風來襲，曾造成堤防被掏空後潰堤，大水淹進興化廍造成災情，當時縣府將破口重新修復，沒想到這次凱米颱風來襲，又在同一處地點破堤，今天縣府水利處會同縣議員許展維、洪宗麒及地方代表等人到場勘查，釐清是否是3年前的堤防段，確認是修復堤防與舊堤防的連接處被掏空導致破堤。

請繼續往下閱讀...

許展維表示，這次破堤的地方為新舊堤防連接的位置，舊堤防的基座被大水掏空所導致，顯現3年前修復的堤防並沒有偷工減料的情形，而舊堤防因為是十幾年前修建，比較不穩固，建議在修復時要在新舊堤防連接處加強基礎，以免被大水沖破。

縣府水利處說明，這次的風災損壞將會報災害損失，短期內將以太空包阻擋，在完成設計發包等作業後再加快腳步進行修復。

麟洛大排的基座被大水掏空。（圖：許展維提供）

麟洛大排又潰堤，同樣在三年前的地點。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法