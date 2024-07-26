為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東麟洛大排再潰堤 萬丹興化廍隔了3年又淹水

麟洛大排潰堤破口在新舊堤防連接處。（記者葉永騫攝）

麟洛大排潰堤破口在新舊堤防連接處。（記者葉永騫攝）

2024/07/26 18:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕麟洛大排3年前因為盧碧颱風來襲造成潰堤，當時造成萬丹鄉興化廍大淹水，這次因凱米颱風帶來豪大雨，麟洛大排再度潰堤，位置在新舊堤防連接處，所幸這次淹水情形沒有3年前嚴重，今天縣府會同縣議員許展維、洪宗麒等人前往現場會勘，將盡快修復。

萬丹鄉麟洛大排是東港溪的上游，流經萬丹鄉興化廍後匯流入東港溪，3年前盧碧颱風來襲，曾造成堤防被掏空後潰堤，大水淹進興化廍造成災情，當時縣府將破口重新修復，沒想到這次凱米颱風來襲，又在同一處地點破堤，今天縣府水利處會同縣議員許展維、洪宗麒及地方代表等人到場勘查，釐清是否是3年前的堤防段，確認是修復堤防與舊堤防的連接處被掏空導致破堤。

許展維表示，這次破堤的地方為新舊堤防連接的位置，舊堤防的基座被大水掏空所導致，顯現3年前修復的堤防並沒有偷工減料的情形，而舊堤防因為是十幾年前修建，比較不穩固，建議在修復時要在新舊堤防連接處加強基礎，以免被大水沖破。

縣府水利處說明，這次的風災損壞將會報災害損失，短期內將以太空包阻擋，在完成設計發包等作業後再加快腳步進行修復。

麟洛大排的基座被大水掏空。（圖：許展維提供）

麟洛大排的基座被大水掏空。（圖：許展維提供）

麟洛大排又潰堤，同樣在三年前的地點。（記者葉永騫攝）

麟洛大排又潰堤，同樣在三年前的地點。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲林大埤鄉西鎮村成孤島 出動救生艇送便當
2024/07/26 15:04

雲林大埤鄉西鎮村成孤島 出動救生艇送便當
苦中作樂！凱米颱風肆虐南台灣 高雄市區驚見「美人魚」戲水
2024/07/26 13:55

苦中作樂！凱米颱風肆虐南台灣 高雄市區驚見「美人魚」戲水

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
高雄月世界成「水世界」！一度淹2層樓 今上午仍有17公分水位
2024/07/26 16:28

高雄月世界成「水世界」！一度淹2層樓 今上午仍有17公分水位
大雨狂炸南市安南區水退又淹 水深達30公分
2024/07/26 16:12

大雨狂炸南市安南區水退又淹 水深達30公分

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播