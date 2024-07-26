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台南雨一陣一陣下不停 凱米颱風尾掃倒金龜樹

金龜樹橫倒占據整個雙向車道路面。（記者洪瑞琴攝）

金龜樹橫倒占據整個雙向車道路面。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/26 17:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風雖已離台，但外圍環流及西南風影響， 今（26）日台南明顯出現「颱風尾」威力，瞬間急降雨風勢一陣一陣來，部份公園樹木枝葉被掃落得滿目瘡痍，鄰近台南公園、公園南路上，1棵至少3、40年歷史的巨碩金龜樹慘被連根拔起。

目前間歇性風雨未見停止，工務局派員持續巡查各地排除災情。這棵巨碩金龜樹被強勁風雨吹襲橫倒路面，占據整個雙向車道，造成該路段一度封閉，阻礙交通。工作人員冒雨執勤清理現場，金龜樹在淒風苦雨中告別人間，亦是令人不捨。

南市工務局統計，凱米颱風影響，目前累計行道樹倒伏885株、道路破損24件、廣告物99件及圍籬倒塌69件等災情，經全力處理，已復原近9成。因凱米颱風風強雨大，致災狀況仍不斷發生，目標今晚12時全部處理完成。

道路部分，破損24處，已修補19處；落石7件，全部排除；路基流失11件，已處理完成9件；邊坡受損6件，已處理完成4件；土石流阻斷4件，已處理完成2件。另外，廣告物掉落及欲墜共有99件，已處理97件；圍牆或圍籬倒塌69件，已處理完成59件。

「台灣颱風論壇/天氣特急的貼文」粉專也貼文指出，台南沿海不斷有雨帶發展起來，正在「排隊」進入台南，看來雨勢還會持續一段時間。網友留言：「還以為結束了結果又一直來」、「水已經夠用了，不要再下了」、「有些水退的地方又淹起來了」。

凱米「颱風尾」威力，掃倒公園南路1棵金龜樹老樹。（記者洪瑞琴攝）

凱米「颱風尾」威力，掃倒公園南路1棵金龜樹老樹。（記者洪瑞琴攝）

工務局派員清理市道172線麒麟隧道口落石。（南市工務局提供）

工務局派員清理市道172線麒麟隧道口落石。（南市工務局提供）

安南區海尾朝皇宮前方廟埕周圍淹水。（台江流域志工提供）

安南區海尾朝皇宮前方廟埕周圍淹水。（台江流域志工提供）

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