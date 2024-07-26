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屏東農損初估2.4億全國最慘 家戶淹水50公分可申請補助

香蕉因為強風豪雨倒伏嚴重。（記者葉永騫攝）

香蕉因為強風豪雨倒伏嚴重。（記者葉永騫攝）

2024/07/26 13:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕凱米颱風過境造成屏東縣農作物受損嚴重，鳳梨、香蕉、檸檬等及農業設施都遭破壞，讓農民欲哭無淚，不少民眾家中也因為淹水損失慘重，屏東縣長周春米今天到各地視察農業災損情況，初估屏東縣農損最嚴重，超過2.4億元，她將向總統賴清德爭取農業補助，而家戶淹水超過50公分以上，也請民眾拍照留下證據，以利申請補助。

凱米颱風過境的強風豪雨造成屏東縣農業災損嚴重，縣長周春米今天上午到高樹、里港、九如等鄉巡視鳳梨、檸檬、苦瓜、農業設施，農民表示，這次的豪雨造成鳳梨、檸檬等農作物水傷，農業設施也被強風吹壞，損失慘重，未來對農業生產都有影響。

周春米表示，目前農業部估計全國農損超過3.6億元以上，屏東縣初估就有2.4億元，這個損失也會再擴大，面對極端氣候影響，她將向賴清德總統建議農業的災損補助要放寬，才能給農民更多的幫助，對於這次豪雨不少民眾家戶淹水，只要超過50公分以上，就可申請2萬元的補助，她呼籲民眾一定要拍照留下紀錄，既使水退了，也有水痕可以拍照證明，而農民對於農業損失也要拍照後再清理。

縣長周春米視察檸檬受損情況。（記者葉永騫攝）

縣長周春米視察檸檬受損情況。（記者葉永騫攝）

颱風造成農業設施損失嚴重，圍網全被吹壞。（記者葉永騫攝）

颱風造成農業設施損失嚴重，圍網全被吹壞。（記者葉永騫攝）

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