高雄淹水影響供電的地下室有6處 剩1540戶停電

高雄淹水影響供電的地下室有6處，持續抽水中。（圖由台電提供）

2024/07/26 12:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕強颱凱米帶來強風豪雨，台電高雄區處轄區一度停電高達47647戶，經過搶修，目前停電戶數剩下1540戶，初步確認因淹水影響供電的地下室有6處，已向市府請求支援大型抽水機抽水，抽完水才能查修設備。

針對三民區德山街1處大樓地下室淹水，共造成4468戶停電，台電昨晚透過故障隔離轉供，完成部分復電，目前僅剩422戶停電。

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台電也向高雄市水利局請求支援，昨晚由區公所安排管徑6吋的抽水機，在現場加緊抽水；今天上午區公所也委由工務局，出動2台6吋抽水機到現場進行抽水，等抽水完成，台電立即派員進行設備查修，加速恢復供電。

台電高雄區處指出，初步確認因淹水影響供電的地下室，估計有6處，除了向市府請求支援大型抽水機，台電其他單位包括台電屏東區處、高屏供電區營運處、南區施工處等3單位，也到場支援抽水機，漏夜抽水。

包括三民區山東街、大福街、苓雅區興中二路等配電室也傳出淹水，台電也加派抽水機到現場抽水；今天上午國軍在大福街安排5台抽水機、德山街2台抽水機，投入救災行列，目前持續抽水中。

台電向市府請求支援大型抽水機進行抽水。（圖由台電提供）

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