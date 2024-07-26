為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄淹水影響供電的地下室有6處 剩1540戶停電

高雄淹水影響供電的地下室有6處，持續抽水中。（圖由台電提供）

高雄淹水影響供電的地下室有6處，持續抽水中。（圖由台電提供）

2024/07/26 12:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕強颱凱米帶來強風豪雨，台電高雄區處轄區一度停電高達47647戶，經過搶修，目前停電戶數剩下1540戶，初步確認因淹水影響供電的地下室有6處，已向市府請求支援大型抽水機抽水，抽完水才能查修設備。

針對三民區德山街1處大樓地下室淹水，共造成4468戶停電，台電昨晚透過故障隔離轉供，完成部分復電，目前僅剩422戶停電。

台電也向高雄市水利局請求支援，昨晚由區公所安排管徑6吋的抽水機，在現場加緊抽水；今天上午區公所也委由工務局，出動2台6吋抽水機到現場進行抽水，等抽水完成，台電立即派員進行設備查修，加速恢復供電。

台電高雄區處指出，初步確認因淹水影響供電的地下室，估計有6處，除了向市府請求支援大型抽水機，台電其他單位包括台電屏東區處、高屏供電區營運處、南區施工處等3單位，也到場支援抽水機，漏夜抽水。

包括三民區山東街、大福街、苓雅區興中二路等配電室也傳出淹水，台電也加派抽水機到現場抽水；今天上午國軍在大福街安排5台抽水機、德山街2台抽水機，投入救災行列，目前持續抽水中。

台電向市府請求支援大型抽水機進行抽水。（圖由台電提供）

台電向市府請求支援大型抽水機進行抽水。（圖由台電提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東逾1.5萬戶停電 撤離185人
2024/07/26 05:30

台東逾1.5萬戶停電 撤離185人
凱米暴風雨釀災 雲林1死13傷
2024/07/26 05:30

凱米暴風雨釀災 雲林1死13傷

百年Roca與高豐衛浴 融匠心創品質
彰化縣一度3萬多戶停電 台電漏夜搶修約92％復電
2024/07/26 09:35

彰化縣一度3萬多戶停電 台電漏夜搶修約92％復電
凱米豪雨狂灌 台南逾800戶淹水、土石流紅色警戒41條
2024/07/26 11:17

凱米豪雨狂灌 台南逾800戶淹水、土石流紅色警戒41條

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播