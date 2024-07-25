雨炸彰化！芳苑淹大水、田尾花田「泡湯」 民眾：風颱尾更恐怖

彰化縣芳苑鄉大淹水，鄉長林保玲前往永興村查看水災，路面淹水來到小腿肚。（芳苑鄉公所提供）

2024/07/25 23:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風今（25日）凌晨4點出海，可是強大的西南氣流仍帶來強風豪雨，彰化縣累積雨量已經超過300毫米，不少鄉鎮一早就傳出淹水災情，未料今晚入夜後風雨加劇，其中芳苑鄉文津村淹水近15公分，田尾鄉有菊花田成為蓄水池，花卉全面「泡湯」，民眾表示，凱米颱風來的快去的快，沒想到風颱尾更恐怖。

中央氣象署統計，今日累積雨量，彰化超過3/4地區都超過300毫米，其中大城鄉累積430毫米居首，二林鎮有381毫米、田尾鄉有362毫米，大雨也造成大城鄉台西村一處土堤潰堤，公所緊急發佈撤離通告，目前已有62名村民到緊急避難所。

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芳苑鄉長林保玲表示，今日晚間風雨突然變大，芳苑鄉有多根電線桿被強風吹倒，造成文津村大停電，街上一片漆黑，另外永興村有巷弄淹水逾15公分，幾乎無法進入，王功老街積水淹到膝蓋，路平村、新街村都有鄉民住處淹水，幾乎「全鄉都淹水了」，令民眾只能被迫去住旅館。

林保玲說，這場雨不知何時才會停歇，目前先用三角柱圍起淹水危險地區和路段，避免入夜視線暗有駕駛人誤入熄火。

二林鎮長蔡詩傑表示，目前獲報大永、南光、西平及東和里等路段，跟斗苑路兩側部分村落通報淹水，研判應該是雨水來得太快太急，令排水系統滿載，無法及時渲洩所致，只能等雨勢稍停排出積水。

另外田尾鄉海豐村也傳出淹水災情，曾姓花農種植的菊花泡在水裡，連固定花型的網子都看不見，花田至少淹水80公分，讓花農心疼大喊「去了了啊」。

陳姓民眾表示，以為強颱凱米來得快去得快，下午還一度無風無雨，未料一到傍晚，直接變成狂風暴雨，風颱尾真恐怖。

彰化縣今日累積雨量已經超過300毫米，不少鄉鎮一早就傳出淹水災情。（翻攝中央氣象署網站）

芳苑鄉新街村新西路成了水鄉澤國，道路都變溪流。（民眾提供）

雨炸彰化，田尾鄉有菊花田成為蓄水池，花卉全面「泡湯」。（民眾提供）

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