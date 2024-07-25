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海象不佳！明天16航線165航次船班停航 東港-小琉球最多

明天仍有16個航線、165航次的船班停航，國內和兩岸航線都有，其中以東港-小琉球共52航次最多。（資料照）

明天仍有16個航線、165航次的船班停航，國內和兩岸航線都有，其中以東港-小琉球共52航次最多。（資料照）

2024/07/25 18:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風逐漸遠離，不過海象仍不佳。交通部航港局今天（25日）晚間說明，明天仍有16個航線、165航次的船班停航，國內和兩岸航線都有，其中以東港-小琉球共52航次最多。

航港局說明，預估明天共有16航線（國內12航線、兩岸4航線），共計165航次停航，包括國內149航次、兩岸16航次，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

明天船運停航航次：
1、高雄-馬公：全部停航（2航次）。
2、布袋-馬公：全部停航（10航次）。
3、台南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。
4、東港-小琉球：全部停航（52航次）。
5、鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）。
6、金門-石井：全部停航（2航次）。
7、金門-五通：全部停航（6航次）。
8、富岡-綠島：全部停航（16航次）。
9、富岡-蘭嶼：全部停航（6航次）。
10、後壁湖-蘭嶼：全部停航（8航次）。
11、基隆-馬祖：預估全部停航（1航次）。
12、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。
13、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。
14、南竿-莒光：全部停航（6航次）。
15、南竿-北竿：全部停航（30航次）。
16、南竿-東引：全部停航（2航次）。

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