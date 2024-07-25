桃機恢復正常運作爆人潮 罕見出現雙空巴A380「巧遇」畫面

桃園機場今天早上10點前星宇、虎航飛出將近30個班次，華航及長榮則飛了約4個班次，其他全部延到下午離場。（記者姚介修攝）

2024/07/25 17:22

〔記者姚介修/桃園機場報導〕凱米颱風襲台，航空公司昨天、今天紛紛取消或延後班機，沒想到颱風對桃園國際機場的影響並不大，對天氣評估準確的少數航空公司仍然正常離場，今天早上10點前星宇、虎航飛出近30個班次，華航及長榮則飛了約4個班次，其他全部延到下午離場，中午開始湧入大量旅客入出境。

桃園國際機場今天的航班，截至早上7點30分，共計204航班取消或延誤。颱風逐漸遠離，機場航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制，全力配合航班起降調度停機位，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前應向航空公司查詢最新航班資訊，確認聯外交通方式，確保行程順利。

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使用空中巴士A380的阿聯酋航空昨天下午取消1班，為消化旅客，今天除了原固定航班，加派一架A380載運昨日旅客，也讓桃園機場出現難得一見的雙A380「巧遇」畫面。阿聯酋這次動用所有資源人力，力求疏運所有旅客。

機場公司說，今天上午9點召開第6次應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象台、國籍航空業者等單位共同協調復原疏運作業。桃園機場中午起進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中在下午1點到晚上11點，航班數461架次，約占全日航班數8成。為消化受颱風影響航班，以及庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形，請旅客耐心等候。

因應颱風過後復原疏運，機場公司已預先協調航空公司調整航班、請CIQS（通關單位）增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

桃園機場觀景台原定暫停開放到明天（26日）上午，颱風逐漸遠離，經評估，提前於今天中午12點開放。機迷可以有福目睹難得一見的雙A380場景。

受到颱風影響，桃園機場聯外交通營運變動說明，可上桃園機場網站查詢：https://www.taoyuan-airport.com/news/785E7DDD-0349-EF11-BBF7-0050569094FE。

阿聯酋航空今天除了原固定航班，加派1架A380載運昨天的旅客。（記者姚介修攝）

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