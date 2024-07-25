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氣象署上修3日山區總雨量至2200毫米 高雄入夜降雨才會趨緩

高雄市超大豪雨狂炸，又逢年度大潮，內水排不出去外海，造成愛河溢堤，造成市區積淹水。（記者陳文嬋攝）

高雄市超大豪雨狂炸，又逢年度大潮，內水排不出去外海，造成愛河溢堤，造成市區積淹水。（記者陳文嬋攝）

2024/07/25 15:14

首次上稿 14:30
更新時間15:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風中心雖已離台，但暴風圈仍籠罩高雄，挾帶豐沛雨量，超大豪雨狂炸，又逢年度大潮，造成內水排不出去外海，愛河、鳳山溪、美濃溪等多條河川溢堤，造成高雄市區多處積淹水，氣象署今上修3日預估累積雨量平地1200毫米、山區達2200毫米，預估入夜降雨才會趨緩，但仍需注意強降雨，提醒民眾留意。

高雄市今狂風暴雨，多區時雨量破百毫米，以茂林區125.5毫米最大，桃源等多區達超大豪雨等級；茂林區24小時累積雨量1308毫米最多，桃源、六龜等區近千毫米，造成愛河、鳳山溪、曹公圳、美濃溪等多條河川溢堤，鼓山區美術館一帶、鳳山市區及美濃市區淹水，田寮區「小滾水」積淹水295公分最高。

高雄市目前持續豪雨狂炸，鳳山等區仍有多條道路積淹水，將於雨勢稍歇後退水，整體降雨入夜才會趨緩。

忠孝里長蔡美雪表示，忠孝里中山國小一帶積淹水半個輪胎高，這次淹水範圍雖比八八風災小，但積淹水災情慘重，她要求淹水就應該補助，不該淹水50公分才能補助，這樣不合理也不公平。

高雄氣象站今表示，凱米颱風中心進入台灣海峽後移動速度減慢，受到颱風環流與西南風旺盛水氣影響，今天上午持續有顯著對流移入高屏地區，造成雨量迅速累積，預計今天下午至夜間颱風中心逐漸向福建移動過程中，強對流雨帶向北擴展趨勢，需特別注意持續性短延時強降；另氣象署今午上修23至26日3日預估累積雨量，平地900至1200毫米、山區1800至2200毫米。

鳳山溪溢堤，造成周邊住家積淹水。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪溢堤，造成周邊住家積淹水。（記者陳文嬋攝）

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