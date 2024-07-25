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凱米來襲苗縣停電累計1萬6394戶 台電派員搶修

凱米颱風來襲，苗栗縣兩天停電累計16394戶，台電派出大批人員冒雨搶修，相當辛苦。（圖由台電苗栗營業處提供）

凱米颱風來襲，苗栗縣兩天停電累計16394戶，台電派出大批人員冒雨搶修，相當辛苦。（圖由台電苗栗營業處提供）

2024/07/25 13:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕凱米颱風來襲，台電公司苗栗區營業處統計昨（24）日及今（25）日累計苗栗縣停電戶數達1萬6394戶，今天投入大批人力冒雨搶修，到下午1點半為止，還有約538戶停電中，以大湖鄉384戶最多；台電苗栗區處強調，將持續竭盡全力儘速恢復供電，力拚儘速全數復電，請用戶耐心等候。

台電苗栗區處指出，截至今（25）日11點，累計轄區停電戶數達1萬6394戶，主要地區集中苗栗市、頭份市、竹南鎮、大湖鄉、泰安鄉及南庄鄉，經持續動員搶修下，到下午1點半為止，約538戶停電中，造成民眾不便，台電深感抱歉。

台電苗栗區處表示，因苗栗地區多屬丘陵及山區，不易查知偏遠山區供電情形，若仍有個別用戶尚未來電，請聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或請利用台灣電力APP、台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，台電亦提供1911客服專線給民眾使用。

台電苗栗區處再次提醒民眾，颱風期間外出請注意避開斷落或垂下的電線，千萬不可靠近或碰觸，以防感電；停電時可能造成十字路口交通指揮燈無法正常運作，請用路人特別注意交通安全，小心駕駛。民眾家中如遇停電，請將電源總開關關閉，勿搭乘電梯，避免意外。

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