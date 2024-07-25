合歡山森林遊樂區7/26持續休園 奧萬大、天池山莊7/31前暫停開放

奧萬大國家森林遊樂區內清水溪水位暴漲。（圖由林業保育署南投分署提供）

2024/07/25 13:51

〔記者佟振國／南投報導〕凱米颱風雨炸中南部山區，林業保育署南投分署所轄的合歡山森林遊樂區明天（26日）持續休園，此外，降雨也導致奧萬大森林遊樂區聯外道路、能高越嶺道西段步道多處坍方落石，決定暫停開放時間延至7月31日，後續視巡查與整修情形評估，實際開放日期將另行公告。

凱米颱風雖逐漸遠離，但颱風外圍環流及引進西南氣流，中南部山區仍得持續嚴防致災強降雨，考量遊客行車安全，林業保育署南投分署今天公告合歡山國家森林遊樂區7月26日持續休園，進行設施巡檢及環境整理，預計7月27日視路況與園區設施狀況再行開園。

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奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，因受颱風豪雨影響，聯外道路及部份步道坍方落石而受阻，加上山區雨後含水量極高，環境較不穩定，暫停開放時間延長至7月31日，後續將視巡查與整修情形評估，實際開放日期將另行公告。

至於合歡山松雪樓及滑雪山莊、奧萬大與天池山莊暫停開放期間，原已核准住宿遊客，將可全額退費，相關休園、復園訊息，民眾可透過「山林悠遊網」、「天池山莊網站」進一步查詢。

奧萬大國家森林遊樂區腦寮溪便橋遭大水吞沒。（圖由林業保育署南投分署提供）

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