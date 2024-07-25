莫拉克與凱米相似？ 氣象署：大環境類似但仍有差異

中央氣象署預報員劉宇其。（資料照）

2024/07/25 13:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕莫拉克颱風2009年造成700多人死亡，又稱「八八風災」，外界疑問，凱米的環境與莫拉克相似？中央氣象署說明，這2個個案的大環境類似，都是易使台灣中南部出現豪大雨的環境，但個案之間仍存在許多差異。

氣象署預報員劉宇其分析，就大環境來說，凱米在非常大的低壓帶中發展，所以附近對流發展旺盛，低壓帶裡伴隨較強的西南風，而這次的西南風範圍相當大，從南海可一路追到印度洋，風向、風速都有配合，導致這一次的水氣輸送量相當大。

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劉宇其解釋，莫拉克颱風也是類似環境，莫拉克也在低壓帶中發展，並伴隨明顯的西南風水氣輸送，但莫拉克和凱米之間，仍有很多相異點，以速度來說，莫拉克花了1天多的時間通過台灣海峽，凱米也有放慢，但通過時間相對來說沒那麼長。

另外，劉宇其表示，在氣候統計上，反聖嬰年的颱風生成位置通常較接近台灣，所以颱風形成到侵襲台灣的時間較短；不過颱風發展速度和強度，仍要看當下的環境條件，若海溫好、大氣環境有利，發展速度就會快，凱米不算發展快速；至於聖嬰現象究竟會不會影響環境，導致環境條件有利颱風發展，劉宇其說，仍待氣象界研究。

氣象專家指出，颱風螺旋雨帶和台灣地形相互作用，以往造成致災性降雨。劉宇其說明，從衛星雲圖來看，颱風大致是個渾圓的結構，有時周遭會出現長條狀雨帶，並與颱風中心產生旋轉作用，看起來會像螺旋，氣象界稱之為颱風的螺旋雨帶，是普遍的現象，但有發展強弱的差異，若發展強盛，會帶來較強的陣風和雨勢。

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