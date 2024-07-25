雲林風狂雨驟 逾6萬戶停電 12座橋梁封閉

古坑山區道路有多處有土石崩塌。（民眾提供）

2024/07/25 13:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶狂風驟雨，狂風吹落電線，雲林從昨天到今天累計有6萬多戶停電，經台電動員搶修截至下午1點仍有1萬2000戶停電中，另因山區24小時累計雨量730多毫米，轄內多條溪流水位暴漲，截至中午共有12座橋梁封閉，包括元長崙子大橋、土庫聯美大橋、土庫大橋等。

不堪狂風吹襲，雲林各鄉鎮都有路樹、電杆傾倒災情，經地方公所及交通工務局的包商緊急處理排除；另包括山區、沿海地區有多處高壓電線遭強風吹斷掉落，從昨天至今天下午1點雲林累計曾停電戶數逾6萬多戶。

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台電雲林區處表示，停電範圍主要在台西、麥寮、口湖、四湖及虎尾、古坑、崙背等地區，經動員自有人力及承攬商搶修，截至下午1點還有1萬2000多戶停電中，人員持續搶修中。

另因北港溪、大湖口溪、石牛溪、崙仔溪、虎尾溪等溪流水位已達警戒，為確保用路人安全，雲林現有12座橋梁封閉，包括四湖海新橋、北港後溝橋、元長浮水橋、斗南善功橋、仁忠橋、仁德橋及行常橋、自治橋，元長崙子橋、土庫聯美大橋、土庫大橋、水林萬興南橋。

另外遇有2處封路，分別是崙背豐榮村縣道154線綠色隧道、大埤至斗南雲96線。

台電派員搶修遭強風吹落的電線。（台電雲林區處提供）

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