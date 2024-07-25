風強雨大恐土石流 台東延平鄉武陵村撤21人

南橫公路昨晚由警方協助預警性封閉。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/25 09:45

〔記者黃明堂／台東報導〕「凱米颱風」來襲，台東縣延平鄉武陵村位處於「土石紅色流警戒區」或是「潛勢地區保全戶」的3至4鄰居民昨天深夜「預防性撤離」，移至延平鄉托收容中心。

關山警察分局表示，延平鄉公所依據氣象署所發布大雨至大豪雨等級降雨特報，進行預警性撤離，昨晚9點半由武陵派出所所長邱宏仁冒著風雨協助公所人員挨家挨戶予以勸離，並使用巡邏車擴音器請民眾配合，以確保民眾人身安全。總計撤離人數男2人及女4人，合計6人，另外依親部分15人，全數於10點半撤離完畢。

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另外，台東山區總雨量將達1200mm，恐將達到莫拉克颱風降雨等級，已屬複合致災性危險雨量，經公路單位評估道路阻斷風險高達90%以上，為確保用路人行車安全，昨晚7點起預警性封閉台20線南橫公路東端向陽至霧鹿間（149k～181k）路段，禁止人車通行，以維護用路人行車安全，將視颱風過後道路災害狀況及巡查確認安全無虞後，再行開放通車。關山警察分局霧鹿派出所所長胡松俊仁接獲公告後，隨即配合路權單位人員，於所前擺設交通錐及道路封閉告示牌，提醒民眾切勿通過，以免發生意外事故。

除此之外，凱米颱風挾帶的風雨，於昨晚分別造成台9線339公里（鹿鳴段）及延平鄉下里路2號前，路樹倒下於路中阻礙交通，鹿野分駐所巡佐侯榮家、警員林芮綺及所長劉牧、警員林忠德獲報後即刻趕往，並擺放交通錐示警及通報路權單位，於1小時內便將倒臥路樹移除，恢復正常通行，有效防制事故的發生。

凱米颱風挾帶的風雨，昨晚造成台9線339公里（鹿鳴段）路樹倒下於路中阻礙交通，警方協助排除。（記者黃明堂翻攝）

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