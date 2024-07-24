保障人民生命安全不休息 漢光演習官兵台東支援防災

軍方於多處山區放置物資或協助村民撤離。（東指部提供）

2024/07/24 19:52

〔記者劉人瑋／台東報導〕農委會水土保持局針對宜花東21鄉125村里，348條潛勢溪流已達土石流「紅色警戒」，其中大武鄉大鳥村部落也列為土石流紅色警戒範圍，國軍及大武分局警備隊隊長陳星村、警員謝任普先於傍晚，協同村長、大武鄉公所及國軍弟兄，迅速於大鳥村撤離村民，確保其人身安全。

軍方漢光演習還沒接束，颱風就來報到，目前演習沒有暫停，只是與災害救援任務併行；後續漢光演習實兵演練，將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。

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今下午大武鄉公所緊急安置住在危險警戒區的居民，警方出動巡邏車將該區村民載往緊急設置於尚武村的天后宮安置點，東指部混砲營配合大武鄉公所支援需求，針對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區，執行居民預防性撤離任務，並協助搬運收容所物資及裝具，確保民眾生命財產安全。

另金峰鄉持續降雨，由災防中心協請國軍弟兄出動支援，協助載運組合床架，為預防性撤離做好準備，在公所與國軍互相配合下，將太麻里環保站所準備的組合床架載往預劃撤離之安置處所，以避免大雨可能帶來的危害，確保民眾安全無虞。

軍方於多處山區放置物資或協助村民撤離。（東指部提供）

軍方於多處山區放置物資或協助村民撤離。（東指部提供）

軍警協助撤離村民。（警方提供）

軍警協助撤離村民。（警方提供）

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