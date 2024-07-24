凱米中心離花蓮30公里 氣象署：幾小時內從宜、花登陸

凱米移動路徑。（中央氣象署提供）

2024/07/24 18:25

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米升級為強颱，持續朝台灣移動，今天下午更一度出現雙眼牆特徵。氣象署技正謝佩芸表示，隨著環流整合，現在已看不出雙眼牆，有明顯中心。但颱風中心距離花蓮僅剩30公里，未來幾小時就可能從宜蘭、花蓮交界登陸。

今天傍晚5點，凱米颱風中心位置花蓮東方約30公里海面處，以每小時19轉12公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里。不過氣象署技正謝佩芸表示，過去一段時間颱風路徑非直線，而是稍微擺盪，且受地形影響，中心略為往南偏移，速度減慢，但颱風中心在幾小時內就可能進入台灣陸地。

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謝佩芸表示，颱風中心附近核心強烈雨帶，在過去幾個小時開始影響宜蘭、北花蓮地區，氣象署已針對宜蘭南澳鄉、蘇澳鄉、花蓮秀林鄉發布颱風告警。由於颱風是逆時針環流，北部地區受偏東北、北風影響，雪山山脈也有雨量出現，南部山區、屏東有顯著大雨。

從今天凌晨0點至晚間5點，雨量主要集中在東北部、北部山區、南部地區，太平山已有688毫米累積降雨，北部地區、台中、花蓮、宜蘭、屏東山區都有超過300毫米的累積雨量。據氣象署24小時雨量預測，南部地區、台中、南投、宜蘭、花蓮山區可達超大豪雨標準，竹苗山區、南投、雲林地區、台東山區會有大豪雨降雨，其他地方也可能有豪雨等級降雨。

由於颱風逐漸接近，今晚風力也明顯增強，花蓮已有14級強陣風，蘇澳、蘭嶼、恆春半島有13級強陣風，西半部沿海、澎湖也有10至11級強陣風。最接近颱風的宜蘭、北花蓮地區可能有14至15級的強陣風，蘭嶼綠島、恆春半島也有12至13級強陣風。其他地區沿海風力可能達10至11級。

謝佩芸表示，颱風中心可能在今晚從宜蘭、花蓮交界處登陸，預計明天清晨進入台灣海峽，往中國福建沿海，今晚至明天是颱風影響最顯著的時段，民眾要嚴防衝擊，避免前往山區與海邊。

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