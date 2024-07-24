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桃園「鏡頭君」直播凱米動態 網友搶看石門水庫放水

桃市府觀光旅遊轄內16處景點設置高解析攝影。（擷取自桃園觀光即時影像）

桃市府觀光旅遊轄內16處景點設置高解析攝影。（擷取自桃園觀光即時影像）

2024/07/24 17:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕颱風天不出門就可看到石門水庫洩洪！桃市府觀光旅遊局在轄內16處景點設置高解析攝影，今（24日）也透過即時影像鏡頭直播凱米颱風最新動態，許多網友湧入觀看石門水庫調節性放水，網友直喊「好壯觀」。

桃市府觀旅局推廣桃園美麗風光，陸續在16處景點設置高解析攝影，去年11月透過桃園智慧遊APP、觀光導覽網及桃園智慧旅遊雲YT頻道觀看4K即時影像，景點包括熱門的桃園機場、石門水庫、大溪老街、大溪橋、小烏來天空步道、拉拉山遊客中心、小烏來瀑布、虎頭山奧爾森林學堂、角板山梅園、慈湖水岸廣場、永安漁港、虎頭山環保公園、角板山思親亭、巴陵三龜戲水景觀平台、上巴陵等。

桃園觀光即時影像提供民眾掌握各景點現況、人潮，過去有網友透過即時影像，遠端到復興區追雪、追星，缺水期間石門水庫下雨大進補，網友圍觀即時鏡頭祈雨，這次「凱米」颱風來襲，觀旅局此次也運用即時影像提供颱風最新動態，許多放颱風假待在家中的網友，透過即時影像觀看各景點現況，有網友忍不住留言「感謝有這個直播」。相關網址（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/live-camera

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