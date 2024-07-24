口湖萡子寮漁港溢堤 雲縣府示警：今晚至明晨是關鍵

萡子寮漁港今中午出現溢堤，已有海水倒灌道路上。（記者李文德攝）

2024/07/24 14:28

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風又適逢天文大潮，雲林縣口湖鄉萡子寮漁港今天中午已出現溢堤，海水陸陸續續溢出。雲林縣府出動600公尺長防汛擋板及沙包應戰。縣長張麗善中午前往漁港視察目前情形。縣府表示，當地晚間還有一波大潮，甚至明天早上降雨都是需密切注意，呼籲民眾要做好防颱準備。

凱米颱風今凌晨2點暴風圈進入台灣陸地，中午11點30分更增強為強烈颱風，各地風雨交加。去年因西南氣流與超級藍月雙重影響下，造成萡子寮漁港海水溢淹災情，讓當地民眾餘悸猶存。而今年7月20至24日又逢天文大潮，更是讓在地密切注意。

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今天上午10點左右，風雨逐漸增大，漁港水位也不斷上升，縣府水利處與口湖鄉公所昨晚開始便在周邊佈設防汛擋板及沙包因應，想不到近12點開始出現海水溢堤，工作人員們緊急再調度沙包壓住擋板，避免大量海水倒灌。

今中午12點，張麗善率縣府水利處、消防局等單位夥同口湖鄉公所到漁港視察防災整備工作並確認目前碼頭防潮橋應急工程進度。

水利處長許宏博表示，萡子寮漁港平均標高近2米，而觀測中午潮位突破2.2米，已出現海水溢堤現象。除了中午的大潮需要注意外，今晚還有一波漲潮，明天早上6至11點還有降雨預計突破100毫米，要請當地公所密切注意，甚至預先在福安橋設置第二道防線，以防萬一。

張麗善表示，全長1.4公里，標高2.6至3公尺的防潮牆預計8月15日完工，而根據氣象署海象資料顯示，下月21日將會再迎來大潮，屆時就能發揮作用。而現在針對部分尚未完工部分，已出動600公尺長防汛擋板及沙包應戰。

萡子寮漁港今中午出現溢堤，已有海水倒灌道路上。（記者李文德攝）

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