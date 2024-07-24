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歌詩達郵輪莎倫娜號爭議暫落幕 旅客4大訴求有待協商

歌詩達郵輪莎倫娜號爭議暫落幕，旅客4大訴求有待協商。（資料照，觀光局提供）

歌詩達郵輪莎倫娜號爭議暫落幕，旅客4大訴求有待協商。（資料照，觀光局提供）

2024/07/24 13:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕歌詩達郵輪莎倫娜號因颱風三度變更行程引爆爭議，今天轉停靠高雄港後，近3400名旅客陸續下船，但仍有100多人不滿船方的補償方案留在船上大廳，最後在交通部航港局及高市府消保官協調下，提出4大訴求有待後續協商，結束大約4個小時的僵持。

航港局南部中心主任張博彥表示，旅客4大訴求為退50%團費、原補償方案不變、交通補貼，以及主動召集相關旅行社與消費者代表協商。

高市府主任消保官殷茂乾指出，政府不會讓船方拖「一年半載」，包括航港局、觀光署及相關的縣市政府都會依權責協助；招攬旅客的旅行社大約13家，旅客3389人。

高雄港務警察總隊強調，這起事件純粹屬民事消費糾紛，警方依船方請求登船，但旅客無所謂「霸船違法」問題，如果船方及旅客有言語及肢體等暴力衝突行為，就會依台灣刑法偵辦。

旅客指控，船方動員廚師等工作人員「包圍」，「讓我們覺得很危險」，似乎快失控，因為帶小孩，擔心發生推擠，有安全顧慮，所以決定下船。

不過，從影片可見，雖有許多穿白衣的廚師在大廳，但包括小孩在內的旅客行動沒有被控制，仍可自由走動、拍照錄影。

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