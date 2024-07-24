「凱米」威力驚人！ 日本與那國島飆12級風、陣風近16級

日本與那國島現位於凱米颱風十級風暴風半徑內，根據日本氣象廳觀測顯示，與那國島風力達12級風，陣風近16級。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/24 13:57

首次上稿 13:29

更新時間 13:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」（Gaemi，南韓提供，螞蟻）已於今（24日）中午增強為強烈颱風，最快今深夜登陸台灣，將是自2016年尼伯特颱風以來，睽違8年首個登陸台灣的強烈颱風，凱米威力強大，日本與那國島風速達每秒34.5公尺，相當於12級風，陣風更是逼近16級。

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根據中央氣象署觀測顯示，強烈颱風凱米今下午1點的中心位置在北緯24.1度，東經122.7度，即在宜蘭的東南方約120公里之處，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，凱米颱風七級風平均暴風半徑250公里、十級風平均暴風半徑90公里，預估今深夜登陸宜蘭花蓮一帶。

目前凱米中心距離日本與那國島約41公里，位於凱米颱風十級風暴風半徑內，根據日本氣象廳觀測顯示，與那國島所野測站風速達每秒32.7公尺，陣風達每秒45.8公尺，雙雙打破測站自2003年設站以來7月最大風力、陣風紀錄。

與那國島測站更測得每秒34.5公尺風力，相當於12級風，瞬間最大風速高達每秒50.2公尺，相當於15級風頂、逼近16級。

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