凱米逼近若雨量達警戒標準 桃園復興山區先撤139戶、508人
〔記者李容萍／桃園報導〕凱米颱風來勢洶洶，桃園市復興區水蜜桃採收尾聲趕出貨未受影響，復興區長蘇佐璽今（23）日下午表示，因應凱米颱風來襲，明天是否停班課？將視雨量大小宣布，另區內土石流、大規模崩塌潛勢區總共139戶、508位居民，若雨量達警戒標準，將預防性撤離，也與民宿業者溝通，勸導旅客最好今天先行下山，避免受困。
復興區農會總幹事高理忠說，凱米颱風來襲，復興區拉拉山水蜜桃大多數果農完成水蜜桃採收，正忙著最後出貨階段，今年水蜜桃產期受氣候影響，提早10天至半個月採收，目前拉拉山水蜜桃幾乎已採收完成和陸續出貨，幸運躲過這次颱風。
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復興區公所因應防颱整備，已在復興山區6處道路與廠商先做開口合約預置工程，一旦山區道路中斷立即搶通，區公所並電話聯繫後山列管高風險個案，其中第1類洗腎患者共3名，1名腹膜透析患者需要發電機備用、公所已於下午送達，有2名區外無依親住所，需安置；第2類孕婦2名，區外無依親住所，不同意安置，已通知鄰長協助關懷，並轉介宏其婦幼醫院遠距照護。
蘇佐璽表示，復興包括華陵、高義、羅浮里幾處大規模崩塌潛勢區住戶共105戶共374人，易發生土石流地區共34戶共134人，合計139戶共508人，若雨量達到警戒標準，居民將進行預防性撤離至收容所，區公所並與公路局北區養護工程分局復興工務段配合，預定明天中午12點起封閉台7線巴陵往西村路段，以及明天晚上6點起，封閉台7線羅浮至巴陵路段，籲請區民做好防颱準備。
面對凱米颱風直撲台灣而來，桃園市消防局第四大隊復興分隊、巴陵分隊隊員，今天分別前往復興山區，實施防颱宣導及防颱救援整備，第四大隊表示，目前針對易發生土石流及大規模崩塌潛勢地區住戶，消防員展開預先疏散告知，各里辦公室也配合實施廣播宣導，加強收容場所防颱整備。