凱米逼近若雨量達警戒標準 桃園復興山區先撤139戶、508人

凱米颱風來襲，桃園市消防局第四大隊隊員向復興區土石流崩塌潛勢區居民宣導預先疏散措施。（記者李容萍攝）

2024/07/23 18:26

〔記者李容萍／桃園報導〕凱米颱風來勢洶洶，桃園市復興區水蜜桃採收尾聲趕出貨未受影響，復興區長蘇佐璽今（23）日下午表示，因應凱米颱風來襲，明天是否停班課？將視雨量大小宣布，另區內土石流、大規模崩塌潛勢區總共139戶、508位居民，若雨量達警戒標準，將預防性撤離，也與民宿業者溝通，勸導旅客最好今天先行下山，避免受困。

復興區農會總幹事高理忠說，凱米颱風來襲，復興區拉拉山水蜜桃大多數果農完成水蜜桃採收，正忙著最後出貨階段，今年水蜜桃產期受氣候影響，提早10天至半個月採收，目前拉拉山水蜜桃幾乎已採收完成和陸續出貨，幸運躲過這次颱風。

請繼續往下閱讀...

復興區公所因應防颱整備，已在復興山區6處道路與廠商先做開口合約預置工程，一旦山區道路中斷立即搶通，區公所並電話聯繫後山列管高風險個案，其中第1類洗腎患者共3名，1名腹膜透析患者需要發電機備用、公所已於下午送達，有2名區外無依親住所，需安置；第2類孕婦2名，區外無依親住所，不同意安置，已通知鄰長協助關懷，並轉介宏其婦幼醫院遠距照護。

蘇佐璽表示，復興包括華陵、高義、羅浮里幾處大規模崩塌潛勢區住戶共105戶共374人，易發生土石流地區共34戶共134人，合計139戶共508人，若雨量達到警戒標準，居民將進行預防性撤離至收容所，區公所並與公路局北區養護工程分局復興工務段配合，預定明天中午12點起封閉台7線巴陵往西村路段，以及明天晚上6點起，封閉台7線羅浮至巴陵路段，籲請區民做好防颱準備。

面對凱米颱風直撲台灣而來，桃園市消防局第四大隊復興分隊、巴陵分隊隊員，今天分別前往復興山區，實施防颱宣導及防颱救援整備，第四大隊表示，目前針對易發生土石流及大規模崩塌潛勢地區住戶，消防員展開預先疏散告知，各里辦公室也配合實施廣播宣導，加強收容場所防颱整備。

凱米颱風來襲，桃園市消防局第四大隊隊員向復興區土石流崩塌潛勢區居民宣導預先疏散措施。（記者李容萍攝）

桃園市復興區拉拉山水蜜桃大多數果農完成水蜜桃採收，正忙著最後出貨階段。（記者李容萍攝）

桃園市復興區內土石流、大規模崩塌潛勢區總共139戶、508位居民，若雨量達警戒標準，將預防性撤離。（記者李容萍攝）

桃園市復興區內土石流、大規模崩塌潛勢區總共139戶、508位居民，若雨量達警戒標準，將預防性撤離。（記者李容萍攝）

桃園市復興區內土石流、大規模崩塌潛勢區總共139戶、508位居民，若雨量達警戒標準，將預防性撤離。（記者李容萍攝）

公路局北區養護工程分局復興工務預定24日中午12點起封閉台7線巴陵往西村路段。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法