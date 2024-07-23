阿公圖書館內「打手槍」 妹子求助保全竟沒用！網見理由超傻眼

一名女子在圖書館看書時，發現坐在隔壁的阿公竟將手伸進褲子裡「打手槍」。（圖擷取自Dcard）

2024/07/23 22:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！有一名女子日前在圖書館看書時，發現坐在隔壁的阿公竟將手伸進褲子裡「打手槍」，且越尻越起勁，嚇得她趕緊拍照存證，並找保全求助，怎料卻得到「沒辦法驅離他」的回應。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，當天讀書讀到一半，餘光發現隔壁一位約70歲的阿公將手默默伸進褲子裡狂摸，「起初以為阿公只是在抓癢，但真的放太久了，我就不小心的偷看一下，嗯...看起來是很認真的在給我處理下面」。原PO心想，給阿公一點時間，看他會不會覺得尷尬，就自己抽出來，怎料，卻看見他越用越起勁，手越來越晃，令原PO忍不住跑去門口求助保全，並拿出事發照詢問，「可以請他離開嗎？」。

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然而，保全卻無奈回應，「如果他安靜的坐在那邊，我們也沒辦法驅離他，除非他有起來騷擾其他民眾，妳再去跟櫃檯管理人員講一下」，令原PO感到傻眼。事後，原PO走回位子上碰巧與阿公對到眼，對方才很慌張的把手伸出來，且剛好撞見阿公的平板畫面正是A片，過沒多久，他就離開了。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「誰家的噁老人帶回去啦！要尻在自己家尻！」、「保全這種說詞不來處理有點誇張」、「按照保全的說法，只要在圖書館安靜做什麼都可以？」、「好噁！自慰很正常，但在外面真的低級下流」、「我之前也遇過類似的事，我是直接大喊說『蛤你變態喔！怎麼在這打手槍』，那個人就直接離開了」、「阿伯那個手再摸圖書館的東西，想到就覺得好噁」。

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