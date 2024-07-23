超崩潰！ 彰化垃圾新制上路 超商店員變「分類員」

彰化縣從7月1日起實施垃圾隨袋徵收新制，有店家仍放置垃圾桶，但特別張貼公告，請客人配合新政策。（記者張聰秋攝）

2024/07/23 17:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年7月1日起，彰化縣四大超商及六大產業園區共計827家營業單位，開始實施垃圾處理費隨袋徵收。新制實施至今已有3週，部分店家反映，新措施增加了店員工作負擔，變相讓店員成了「垃圾分類員」。

這次新制涵蓋了477家超商及350家廠商，環保局已列冊交由自來水公司，從7月1日起停止隨水費徵收垃圾處理費，改由購買專用垃圾袋或委外清運處理。根據環保局統計，85%的廠商和3%的超商選擇委外清運，而其他多數超商和少數廠商則改採用專用垃圾袋。

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許多店家為節省專用垃圾袋，張貼公告禁止家庭垃圾與非店內垃圾，丟入店內垃圾桶，並加強標示「一般垃圾桶」、「資源回收桶」及「廚餘」區，提醒顧客做好垃圾分類。一些店家甚至收起垃圾桶，要求顧客將垃圾拿到櫃台，由店員負責分類處理。

不少店家吐苦水說，顧客常隨便分類，最後全都轉嫁到店員身上，不僅增加成本，還變相增加了工作量，讓店員自嘲成了「垃圾分類員」。

對此，環保局長江培根指出，彰化縣人均每日垃圾量為0.613公斤，高於全國均值0.567公斤，垃圾中20%是廚餘、5至7%為資源回收物，顯示垃圾分類尚未落實。

江培根表示，廚餘重量較重，超商如果做好分類，可減少垃圾量及購買專用垃圾袋或委外處理費的負擔。專用垃圾袋政策已顯現垃圾總量減少的成效，然而尚無法個別統計各類垃圾的減量成果，仍需時間驗證。

環保局環境工程科長林群富說，彰化縣公告的垃圾處理費隨水費徵收每度3.7元，隨袋徵收每公噸約6000元，相較委外清運每公噸1萬到1萬5000元便宜。政策推行以來，環保局將不定期稽查，發現業者未依規定落實垃圾分類或夾雜事業廢棄物，將依廢棄物清理法最高罰款6000元，希望業者配合隨袋徵收政策，落實垃圾分類，共同為環保盡力。

超商店家清楚標示資源回收桶，但就是有民眾無法落實，還是要由店員重新分類，加重工作量。（記者張聰秋攝）

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