台南歸仁釋迦節七夕登場 推情人限定友好禮

今年的釋迦節由歸仁區公所主辦，結合七夕情人節，推出應景的限定活動。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/23 16:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區的釋迦遠近馳名，栽種面積為國內西部最大，今年的產業文化活動將於農曆七夕登場，除了全力行銷地方特色，也加碼準備應景的情人節驚喜好禮，讓參加者共享甜蜜浪漫。

主辦的歸仁區公所，今天舉行釋迦節的宣傳活動，市長黃偉哲出席代言，立委王定宇與議員陳皇宇、鄭佳欣、吳禹寰、郭鴻儀等人也到場協助推廣，農會也展示了綠竹筍、紅龍果、芭樂、苦瓜、秈米等在地的優質特產，一起行銷。

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黃偉哲化身甜點大師，現場製作釋迦口味的創意雞蛋糕，並邀請各界於8月10日到仁壽宮參加產業文化活動，當天安排了農特產與美食等60個攤位，讓民眾盡情採購，並有「集章抽好禮」，刺激買氣。

黃偉哲提到，歸仁釋迦的面積約60公頃，已是台灣西部最多，雖然近年產量逐漸減少，在農民用心栽培下，維持優良品質，鮮甜可口、營養豐富，歡迎大家前來一遊，帶動地方經濟。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，當地釋迦的栽培集中於崙頂、看西等里，以「大目仔」品種為主，去年收成約700公噸，市場深受歡迎，產業規模小而美，值得推薦。

崙頂里長徐進德強調，大果的賣相好、甜度高，極為搶手，目前單顆達18兩的一級品，產地價每台斤有百元行情，與以往差不多。

歸仁區長朱雅宏指出，今年的活動內容有釋迦美食市集、集章抽好禮，並規劃了精彩的表演節目、趣味的闖關遊戲，以及創意吊飾DIY、鐵馬小旅行等，相當豐富。

8月10日適逢七夕，公所加碼應景活動，邀請情人們於當天13點14分出示指定甜蜜合照，並上傳社群平台，即可兌換專屬好禮；朱雅宏歡迎大家一起來仁壽宮廟埕同樂，享受充滿美味又趣味的釋迦之旅，共度難忘的假期。

歸仁釋迦品種以「大目仔」為主，巨無霸的果粒，份量十足。（記者吳俊鋒攝）

歸仁釋迦品種以「大目仔」為主。（記者吳俊鋒攝）

市場黃偉哲化身甜點大師，現場製作釋迦雞蛋糕。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁釋迦節將於農曆七夕登場，公所舉辦造勢活動。（記者吳俊鋒攝）

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