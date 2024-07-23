凱米颱風將襲台 全台多處公路警戒、蘇花路廊脆弱路段曝光

因應凱米颱風防颱整備重點路段盤點。（圖由公路局提供）

2024/07/23 16:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象局已經發布中颱凱米的海上陸上颱風警報，交通部公路局盤點全台多處重點路段防備，包括災修復建路段、再見工程路段和浪襲淘空路段，特別是蘇花路廊弱點盤整和整備應變方案。

公路局針對重點路段、在建橋梁和浪襲淘空路段預警和整備，包括台2線北寧路段上半部及坡頂已完成掛網噴漿，依氣象情資預警性封路，並預擬替代道路為台2線瑞濱路段；台9線崇德端備妥4只貨櫃、台9丁65.7K已備妥6只貨櫃。

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台9線158.6K備妥鋼梁、164.2K箱涵土方清除完成；台82線與嘉義縣政府、水利署完成聯防演練，淹水告警設備並已經完成布署；台20線明霸克露橋目前施作柱頭作業，囚砂池已完成清淤，與便橋進高達8到10公尺。

另外，淡江大橋及後龍觀海大橋之相關機料、圍籬加固及撤除；花蓮大橋目前施作基樁，河道內相關機具撤離；木瓜溪橋及玉里大橋河床機具撤離、圍籬加固並封閉河道區域；曾文溪橋目前施作基樁作業，完成機具撤離。

另外，針對蘇花路廊脆弱點盤整和整備應變方案，蘇花路廊與台鐵平行路段的4處鐵公路聯防災點包括台9線147.8K路幅寬，以監視器監看及巡查；台9丁65.5K土石流災點疏導箱涵完成清疏及擋牆加強；台9丁65.7K落石區以監視器監看及巡查；台9線158.3K加碼24小時人員進駐守視。158.6K下清水溪橋備妥戰備鋼梁；以上各脆弱點南澳段與台鐵公司建立防救災聯繫窗口。

公路局也指出，和仁-崇德脆弱路段人車引導方案包括在台9線164.2K、164.5K、161.3K增加進駐機具人力；緊急停駐空間派駐LED警示車、車上並備飲水糧食，以應人車滯留引導及供食。

另外，若蘇花段陸路運輸中斷的疏運應變方案，若預判3日內無法搶通，公路局將視中斷情形協調航港局、台鐵公司及客運業者等啟動應變方案，包括公路阻斷而鐵路正常，以鐵路為主、海運為輔；鐵、公路都阻斷，以海、空運疏運；鐵路阻斷而公路正常，則以公路為主，海、空運為輔。

在建工程整備情形。（圖由公路局提供）

蘇花路廊脆弱點盤整及整備應變方案。（圖由公路局提供）

東部蘇花段陸路運輸中斷的疏運應變方案。（圖由公路局提供）

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