凱米來襲！石門水庫拚滿庫 若入流量大、不排除調節性放水

石門水庫集水區還有1億噸蓄存空間，北水分署因應颱風來襲，操作以優先把水庫蓄滿為主。（（記者李容萍攝）

2024/07/23 14:54

〔記者李容萍／桃園報導〕因應凱米颱風來襲，水利署北區水資源分署成立應變小組嚴陣以待，除確保設施安全及供水穩定正常，目前石門水庫蓄水率約50.6％，集水區還有1億噸蓄存空間，北水分署因應颱風來襲操作以優先把水庫蓄滿為主，盼能迎接今年首度滿庫，如果集水區降雨量高、水庫入流量夠大，不排除調節性放水。

北水分署今日上午由分署長江明郎召開會議，除再次確認轄區各水庫閘門設施、警報系統都正常運作、高濁度備援系統完成整備，並針對凱米颱風雨量情境模擬石門水庫防洪操作應變程序。

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江明郎表示，石門水庫水位目前蓄水率約50.6％，還有1億噸的蓄存空間，本次颱風操作以優先把水庫蓄滿為主，並依據颱風發展情形，如果集水區降雨量高而且水庫入流量夠大，也不排除進行調節性放水，北水分署也已與下游地方政府及供水單位做好密切聯繫。

此外，阿姆坪防淤隧道也堆滿約20萬噸沖淤泥，在凱米颱風豐沛雨水沖刷之下，將隨時啟用排洪沖淤，將沖淤池中的淤泥全數帶離進入大海。北水分署提醒民眾，颱洪期間請盡量不要進入河道，以免發生危險，民眾可利用水利署水情App掌握最新防汛資訊，多一分防颱準備、少一分災害。

另外，台水公司第二區管理處為確保供水品質，昨日各淨水場已完成防颱整備措施及各項設備盤點，並調度搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，持續監測轄區供水情形，同時各供水單位淨水場及配水池皆完成滿載備用，自備發電機經全面檢點試運轉及儲滿備油，以降低風雨造成原水濁度過高或停電等突發緊急狀況而影響供水穩定。

台水公司二區處提醒，若發生停水，民眾可撥打「台水公司24小時免費客服專線1910」，或是台水網站即可查詢停水資訊。若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。民眾如有用水疑問也可向所在地各服務所洽詢。

石門水庫集水區還有1億噸蓄存空間，北水分署因應颱風來襲，操作以優先把水庫蓄滿為主。（記者李容萍攝）

北水分署成立防颱應變小組緊盯凱米颱風發展。（北水分署提供）

北水分署分署長江明郎視察上坪攔河堰設施整備。（北水分署提供）

石門水庫上坪堰排砂閘門機電設備完成整備作業。（北水分署提供）

石門水庫集水區還有1億噸蓄存空間，北水分署因應颱風來襲，操作以優先把水庫蓄滿為主。（記者李容萍攝）

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