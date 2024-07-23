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守護脆弱家庭成長 芥菜種會召募1萬名認養人

芥菜種會表示，兒少與家庭照顧者共同努力，可透過教育和親職課程，翻轉家庭關係，把家的力量帶回來。（芥菜種會提供）

芥菜種會表示，兒少與家庭照顧者共同努力，可透過教育和親職課程，翻轉家庭關係，把家的力量帶回來。（芥菜種會提供）

2024/07/23 13:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕物價持續通貨膨脹，全台52萬低收和中低收入戶的人口首當其衝，再加上天災帶來嚴峻考驗，芥菜種會盼透過經濟支持、關懷訪視、助學培力及特殊專長發展等，讓脆弱家庭成長，今年更注重關懷照顧者，讓其家庭恢復及成長。

基督教芥菜種會執行長李肇家表示，根據主計處資料顯示，今年6月所得最低20％家庭的消費者物價指數（CPI）年增率達到2.53％，代表弱勢家庭的「體感通膨」更嚴重。不僅大環境讓生活更加困難，0403花蓮強震重創花蓮，截至6月底，芥菜種會在花蓮的認養童數，也比去年同期增加31.5％。

芥菜種會長期提供弱勢經濟支持、關懷訪視、助學培力與特殊專才發展支持等，李肇家強調，不論是家的照顧還是家的恢復，關鍵不只是孩子，更是在照顧者，今年更致力關懷照顧者並舉辦親職教育、知識技能培力和人際關係等課程。

認養童小志（化名）的父親疑似漸凍症無法工作，家中經濟重擔落在新住民妻子的身上，小志的父親面對日漸衰退的身體，更擔憂心年幼孩童教養。志工高蓓蒂說，看見小志家問題就與社工討論，提供相關資源，鼓勵媽媽提升教養能力，半年下來，小志父親願敞開內心，母親也有了笑容，逐漸把家的力量帶回來。

「讓家的照顧與陪伴不再遙遠」李肇家說，社會的穩定源於家庭的穩固，需要在內外部照顧者共同努力。芥菜種會號召1萬名認養人，透過捐款或定期定額的方式，一起支持家庭整體認養服務，幫助他們面對生活挑戰，翻轉生命。

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