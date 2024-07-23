凱米最快明晚通過本島 氣象署研判宜花登陸機率高

氣象署已針對凱米颱風發布陸上警報。（中央氣象署提供）

2024/07/23 12:37

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風逼近，中央氣象署今天上午11點30分發布海上陸上警報，陸上警報範圍包括新北、宜蘭、花蓮、台東。中央氣象署表示，颱風將在明晚至後天清晨逐漸通過台灣北部陸地，明天夜間或後天清晨從宜蘭、花蓮登陸機率較高。

氣象署預報員劉沛籐表示，目前預測颱風中心有較高機率在明天夜間或後天清晨從宜蘭、花蓮登陸，但也不排除從北邊近海通過。至於颱風暴風圈，則會在明早就會碰觸到台灣。

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預報員劉宇其表示，颱風過去幾小時強度增加，暴風半徑擴大至200公里，未來逐步朝北北西往西北方向前進，接近台灣近海、東半部。陸地氣象署持續針對巴士海峽、台灣東南部海面、東北部海面及北部海面發布海上警報，也針對新北、宜蘭、花蓮、台東發布陸上颱風警報，航行作業船隻要戒備，民眾也要做好防颱準備。

劉宇其表示，颱風靠近除降雨增多，風勢也更明顯，今天白天綠島、蘭嶼已有10級陣風出現，下半天桃竹苗沿海、澎湖也會有較強陣風。今天入夜至明天清晨，風勢還會增強，東部沿岸風力明顯加強，西半部沿海也因台灣海峽地形關係出現較強陣風，建議民眾在今天風尚未太大時先做好防颱準備。

由於凱米是在大低壓帶發展出來的颱風，颱風南邊至西南邊都有旺盛對流雲系，隨著颱風北上，旺盛水氣也會帶來顯著降雨。

劉宇其表示，明天颱風會逐漸往台灣東部海域靠近，明天晚上至後天清晨逐漸轉向西北，並通過台灣北部陸地，屆時暴風圈會通過台灣上空，雨量最為明顯。明天北部、宜蘭、花蓮雨勢增強，明天下半天至後天，雨勢會往西半部、中南部擴大，全台各地都有局部性大雨、豪雨機率，並隨短延時強降雨，中部、南區山區可能有局部性超大豪雨。

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