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凱米「搖滾」全台！暌違近10年 颱風論壇1圖曝「風雨時程」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米挾著廣大風場及中颱強度，恐將迎接近十年來，久違的全台搖滾颱。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米挾著廣大風場及中颱強度，恐將迎接近十年來，久違的全台搖滾颱。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2024/07/23 11:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風陸警發布！隨著颱風接近，明（23日）起全台各地陸續進入暴風圈，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米挾著廣大風場及中颱強度，恐將迎接近十年來，久違的全台搖滾颱，全台風雨時程曝光。

「颱風論壇」指出，隨著凱米頂到太平洋高壓南側邊緣，逐漸由北轉西，預期中心將朝「宜蘭至北花蓮」間通過，大方向幾近底定，僅剩下微幅的調整，凱米發展環境佳，預期保底中颱前段班，且將最巔峰姿態侵台。

預估明（24日）午後起一直到週四（25日）整天對台影響最劇，颱風中心可能會在週三晚上到週四凌晨之間登陸，週五（26日）颱風遠離影響緩和。

「颱風論壇」強調，這次颱風將是全台各地有感，全台風雨時程如下：

北部、宜蘭、北花蓮：久違的風雨最前線，影響最大，週三午後，颱風環流不斷掃入，愈晚風雨愈強，週三晚到週四早影響達到最高峰，北、基、桃、宜、北花，要注意強烈風雨，同時深夜也是大潮時刻，沿海地區小心海水倒灌。

宜蘭、北花蓮更要嚴防颱風中心登陸時，眼牆週遭的狂風暴雨，預期週四下半天，颱風核心遠離後，北部風雨才會稍緩和。

中南部、澎湖、恆春半島：因為凱米是中大型颱風，風場範圍廣大，週三開始，西部平地就會有一波波的雨勢出現，西部沿海、澎湖、恆春半島也有強風，愈晚風雨就愈強、愈明顯。

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週四，颱風中心過山，轉成迎風面之後，西南風大幅增強，風雨狀況更為加大，特別是中南部山區，目前預報的雨量非常可觀。。

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南花蓮、台東：今深夜開始到明受外圍環流影響，風雨較明顯，在颱風中心接近宜蘭、北花蓮後，南花蓮、台東這邊，反而在登陸當下成為背風面，風雨狀況會稍微好一點，

但氣流過山沉降下，台東要留意可能的焚風。

金門、馬祖：影響會落在颱風即將登陸中國的週四下半天以後，一樣是颱風環流直襲，留意強風豪雨；馬祖則要留意可能被颱風核心掃過，當心眼牆周遭的狂風暴雨。

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