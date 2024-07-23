凱米要來了！ 台東海邊岸巡勸離觀浪民眾 演習官兵持槍戒備

還是有民眾見海灘無人管制前往觀浪，但這只是民眾誤會，馬上就被海巡人員勸離。（記者劉人瑋攝）

2024/07/23 12:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年編號第3號的中度颱風凱米，中央氣象署已於昨（22）日晚間23時30分發布海上颱風警報，預估今中午到下午發布陸上警報，台東縣府昨晚也成立災害應變中心並三級開設，也呼籲縣民提高警覺提前做好防颱準備措施，不要鬆懈，以免颱風帶來災害，並請勿到海邊觀浪逗留，違者將處最高25萬罰款。

由於昨晚應變中心成立並宣佈禁止入山、前往海邊及溪流湖泊時，仍有許多民眾在岸邊撒網，因此甚至到晚上7時仍可見民眾夜間漁撈作業。消防局表示，這是針對準備出海作業民眾才會強力禁止，但在外作業者並不開罰，宣佈禁令時亦會給予民眾適度時間反應，主要仍以保障民眾安全為要。

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縣府呼籲台11線與台9線沿海公路，請警察及海巡單位加強宣導遠離浪濤衝擊地區，並請所有縣民在颱風尚未來襲之前，務必做好防颱的各項準備工作。

而今早萬安40號演習仍照常操演，台東地區指揮部昨晚進行「夜間戰術機動」任務，街道上出現隆隆聲響，輪型車輛及甲車呼嘯而過，依令機動至戰術位置，模擬作戰階段狀況生效後之臨戰訓練。

今清晨仍有許多士官兵分區實施「整體防空作戰演練」，由地面防空部隊針對機場內部重要設施實施核心固守，磨練部隊防空應變作為。台東市區海邊則是出現軍人持槍守衛、遠處民眾觀浪、海巡人員勸離景象。

遠處觀浪民眾，涼亭民眾納涼，軍人持槍戍守。（記者劉人瑋攝）

昨晚7時，早就在捕魚的民眾也不知禁制發佈，滿載而歸。（記者劉人瑋攝）

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