凱米颱風來襲前夕 澎湖海陸都忙碌

凱米颱風來襲前夕，澎湖箱網業者加強帆布加蓋工作，希望減少損失。（記者劉禹慶攝）

2024/07/23 11:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風逐漸增長，可能在宜蘭或花蓮登陸，澎湖海陸都顯得異常忙碌，甫遭水母大軍襲擊的箱網養殖業者，一早就趕忙出海，為箱網加蓋帆布，防止大魚遭風浪逸出，造成損失；另外即將登場的澎湖漢光實兵實彈操演，不畏風雨演練部隊漏夜進行移地訓練。

雖然凱米颱風暴風圈尚未觸及台灣陸地，但外圍氣流已影響海運交通，澎湖因位處離島，通常影響較台灣本島慢半天，現已確定24、25日連續2天嘉義布袋至澎湖馬公藍色公路停航，貨運也是24日起停航，仰賴台灣補給的澎湖民生物資，恐將停擺2-3天，因此澎湖民眾開始大量囤積物資，全聯、農會超商都現人潮。

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由於預估凱米颱風會帶來10級巨浪，養殖業者擔心波濤洶湧的巨浪，攪動平靜海流，將飼養的魚群破網逸出，或是造成魚群過度擠壓窘迫性死亡，因此一早就進行加裝塑膠帆布作業，固定網具，希望能減少損失，至於先前傳出疑似水母大軍壓境，導致養殖海鱺集體暴斃事件，除了澎湖家畜疾病防治所解剖檢驗，樣本也送水產試驗所基隆總所，將等報告出爐，釐清海鱺暴斃原因。

另外，凱米颱風也為久旱的澎湖群島帶來雨水，雖然一解酷暑熱氣，但對於正投入漢光40號演習的官兵，卻是苦不堪言 必須不畏風雨進行訓練，尤其澎湖漢光操演實兵實彈訓練，24日拂曉在五德營區舉行，正值颱風最接近澎湖時間，因此官兵們都嚴陣以待，展示堅強的護衛疆土決心。

演習就是真實，澎防部官兵不畏風雨進行移地訓練。（澎防部提供）

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