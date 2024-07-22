楊梅「埔心安居」社會住宅開工 提供486戶拚2027完工

桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅完工模擬示意圖。（桃市住宅處提供）

2024/07/22 18:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅今（22）日舉辦開工典禮，這是全國首座採用全預鑄工法的社宅，工程經費約36億4810萬元，規劃地下2層、地上12層，設計1至3房型，將提供486戶居住，預計2027年6月完工，由國防部提供土地、國家住都中心負責興建，基地鄰近市立圖書館埔心分館、瑞埔國小、埔心公園等公共設施，文教設施及生活機能豐富，支持在地青年就業及安心成家。

內政部長劉世芳出席開工典禮表示，推動社會住宅是為了保障民眾居住權益，成為弱勢及年輕家庭重要的支持力量，中央持續透過「百萬租屋家庭支持計畫」辦理租金補貼及包租代管，目前租金補貼55萬戶，包租代管8萬戶，加緊趕工進行的社宅興建計畫，需要一土一木慢慢建構，已完成3萬戶社宅，未來還要再興建7萬戶，內政部希望未來社宅政策，與各縣府地方政府合作，朝小造鎮計畫目標邁進，讓很多有需求的年輕人、高齡者可以住到社宅。

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劉世芳提到，未來內政部社宅訂定天花板就是「不能比這邊市價還高、還要打折」，經濟弱勢可能打到3折、經濟好的打到6折，要平抑房價，不能讓房價像飛機一樣「 飛很高、很快」，未來社宅希望結合國、公營及民營機構，只要願意提供土地，內政部都歡迎，由國家住都中心建構社宅，朝向小造鎮計畫，希望中央、地方合作，讓庶民住到高品質的社宅。

國家住都中心董事長花敬群表示，「埔心安居」是全國第一個採用全預鑄工法興建的社會住宅，彈性運用柱、樑、版、外牆的預鑄工法於建築內部構件，減少現場施工所需時間及人力，降低施工產生的噪音與粉塵，並大幅縮短工期，比傳統工法品質更好、工期更短、工地更乾淨，未來採全預鑄工法的社宅會越來越多。

桃園市副市長王明鉅也說，「埔心安居」基地位置緊鄰今年4月起開放入住的「楊梅一號」社宅，將打造成為多元共享的樂活社區，市府會持續與中央緊密合作，提升桃園社會住宅質量。

內政部長劉世芳（左4）、桃園市副市長王明鉅（左3）等人出席桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅開工。（記者李容萍攝）

內政部長劉世芳出席桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅開工。（記者李容萍攝）

今年4月起開放入住的「楊梅一號」社會住宅。（記者李容萍攝）

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