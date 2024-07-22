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大稻埕碼頭警示標誌驚見簡體字 觀傳局：已全部更換

民眾發現大稻埕河畔周邊警示標誌為簡體中文，民進黨台北市議員顏若芳批評，難道台北市變成中國一省了嗎？（顏若芳辦公室提供）

民眾發現大稻埕河畔周邊警示標誌為簡體中文，民進黨台北市議員顏若芳批評，難道台北市變成中國一省了嗎？（顏若芳辦公室提供）

2024/07/22 18:22

〔記者詹湘淇／台北報導〕大稻埕夏日節於7月17日起跑，卻有民眾發現河畔周邊「請勿跨越」警示標誌為簡體中文，民進黨台北市議員顏若芳表示，北市府發包文宣品已不是首次出現簡體字，要求市府加強檢討採購管理機制，「難道台北市變成中國一省了嗎？」北市觀光傳播局表示，已請廠商將河岸警戒線全數更換完畢，將更加謹慎注意，避免類似狀況再次發生。

顏若芳表示，日前有民眾發現大稻埕碼頭河畔周邊的「請勿跨越」警示標誌為簡體中文，與北市府了解狀況後證實為下包廠商疏失，觀傳局已承諾要求廠商限期更換，然而北市府發包的文宣品、標示等物件已不是首次出現簡體字。

顏若芳指出，蔣萬安在台北市長任內就曾被爆出兒童新樂園贈品、社宅門禁卡，甚至違停白單都出現簡體字，雖然後續皆有更換，但相同錯誤一再發生，不僅浪費市民納稅錢，更會讓人質疑北市府螺絲鬆了，連最基本的把關都做不到。

「難道台北市變成中國一省了嗎？難道台北市官方文字是簡體中文嗎？」顏若芳強調，除了儘速更換大稻埕週邊警示標誌外，北市府也應一併檢討相關採購案的管理機制，別讓全民變成北市府的國文老師，一再抓錯。

觀傳局表示，為了施放煙火時的安全考量，需要設置河岸警戒線，已請廠商立即更換，並更加謹慎注意，避免類似狀況再次發生。觀傳局也呼籲民眾，觀賞煙火時不要跨越警戒線及護欄，隨時注意自身安全。

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