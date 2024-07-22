全國金牌農村競賽 宜蘭朝陽社區奪金

農業部全國金牌農村競賽，宜蘭縣朝陽社區勇奪金牌、結頭份社區也獲得優等佳績；縣府今頒獎表揚。（記者游明金攝）

2024/07/22 15:38

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮朝陽社區及員山鄉結頭份社區，代表宜蘭縣參加農業部第3屆全國金牌農村競賽，朝陽社區勇奪金牌、結頭份社區也獲得優等佳績。朝陽社區以多元化農業與漁業受到肯定，咖啡與苦茶油更是近年推廣重點；結頭份傳承歌仔戲文化不遺餘力。

全國金牌農村競賽3年舉辦1次，今年是第3屆；宜蘭縣在第1屆由員山鄉內城社區獲得銀牌、第2屆由冬山鄉中山社區獲得銅牌。今年全國有45個社區參賽，宜縣首度奪得金牌，1金1優也創下歷年最佳成績，縣長林姿妙今天表揚2個獲獎社區。

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縣府表示，在這次競賽中，朝陽社區展示與「茶籽堂」的農村與企業合作典範模式，茶籽堂在社區建立苦茶油莊園，推動友善農耕，並與在地農民簽訂契作合約，促進地方經濟永續發展，並在社區設立共享辦公空間，吸引年輕人返鄉，帶動社區活力。

咖啡也是朝陽社區積極發展產業，社區咖啡種植計畫提升在地農產品附加價值，還吸引遊客體驗咖啡製作與品味。此外，定置漁場則是朝陽社區另一特色，漁業活動提供豐富海鮮資源與獨特漁業體驗，促進社區觀光發展，首次參加全國農村競賽就獲得金牌。

朝陽里長李順義說，社區會持續引進優良廠商，茶籽堂種植苦茶油，進入社區幫助很多，企業比較會包裝提高產業行銷，同時保證收購價讓農民願意種植，原本苦茶樹僅種植1、2公頃，現在已有12、13公頃，咖啡也是一樣，蘇澳鎮公所開始協助推廣朝陽咖啡，這是百分百的社區產業，咖啡樹原本僅種植1公頃 現在已擴充至2.78公頃。

他說，社區帶動循環經濟，有了經濟產值，早期荒廢土地已逐漸活化，年輕人陸續願意回鄉，在社區從事農漁業工作，同時傳承社區文化，這次獲獎是很大鼓勵。

結頭份社區以深厚的歌仔戲文化底蘊和對長者細心照顧獲獎。縣府指出，在歌仔戲文化承方面，結頭份社區成立專門歌仔戲團，致力保留和弘揚珍貴文化遺產；在長者照顧方面，社區推行綠色照顧，結合農業特色，打造低碳工坊，推廣環境教育。

結頭份社區協會理事長陳聰文說，這次評選分成生活、生產、生態3個面評比，可以感受縣府跟輔導單位的努力，結頭份雖然獲得優等，未來希望更上一層樓取得金牌，這是要繼續努力的目標。

結頭份社區推展歌仔戲文化承方面，還成立專門歌仔戲團，保留珍貴文化遺產。（圖由結頭份社區提供）

朝陽社區咖啡樹種植已擴大至2.78公頃，成為社區產業重點之一。（圖由宜蘭縣政府提供）

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