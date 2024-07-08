全國金牌農村競賽 嘉義縣太平、山美社區摘銀

梅山鄉太平社區今年獲得金牌農村競賽銀牌獎。（嘉義縣政府提供）

2024/07/08 18:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕3年一屆的全國金牌農村競賽近日公布獲獎名單，嘉義縣政府推薦梅山鄉太平社區、阿里山鄉山美社區代表參賽，與全國近千個社區角逐獲得銀牌，縣長翁章梁表示，此兩處山城型農村社區獲獎，是里山環境融入社區生活共好的典範代表。

縣府農業處表示，梅山太平社區開發可追溯至清乾隆年間，至今200多年，是全國最早的高山老街。

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農業處表示，從梅山市區沿著162甲縣道，途經梅山36彎，不到半小時車程可抵達社區的門戶意象「太平雲梯」；此座橫跨太平山與龜山間的景觀橋，不僅讓人口流失的太平社區知名度大增，帶來絡繹不絕遊客，是小山村主要經濟命脈，「太平老街」加乘下，創造青年返鄉的機會。

農業處說，另一處得獎社區是阿里山鄉山美部落，以達娜伊谷溪寫下自然生態與五姓族人共治的一段跨世紀追尋鯝魚的漁獵生活誌，隨八八風災後部落重建，社區自發性結合生態保育與鄒族狩獵文化，發展出新形態的「永續農遊」農村體驗典範，未來將朝國際化農遊理想邁進。

農業處說，太平、山美社區都具有生活、生態、生產均衡發展特色，引領農村社區規劃願景，期許透過金牌農村競賽，推廣農村社區文化、產業，讓國人感受真摯的農村風情與美感。

嘉義縣阿里山鄉山美社區具生活、生態、生產均衡特色。（嘉縣政府提供）

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