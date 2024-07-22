阿里山賓館首相房7任總統住過 每晚3萬6旅客仍買單

阿里山賓館歷史館首相套房曾接待過7任總統。（記者王善嬿攝）

2024/07/22 11:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路全線通車，盼帶動嘉義觀光發展，而阿里山賓館坐享阿里山國家森林遊樂區最佳位置，是園區內頂級旅館，百年檜木歷史館「1913舊事所」改建的「歷史館」經重新整修，今年重啟開放，首相套房接待過前總統蔡英文等7任總統入住，套房維持國民政府來台後陳設，濃濃懷舊歷史感，一晚住宿雖要價約3萬6000元，受國旅客青睞，每週有1至2組旅客入住。

阿里山賓館前身為1913年興建的林場辦公室與場長官舍，1914年阿里山林鐵開通至沼平站，辦公室移往沼平站，原房舍移轉交由總督府營林所經營，改建後供高級官員出差使用，命名為「營林俱樂部阿里山分駐所」；1945年國民政府來台接手經營，改為「林務局阿里山招待所」，1965年為發展觀光，改建為招待所並更名為「阿里山賓館」，2013年林業署以促參方式引進民間投資興建為度假飯店，從原本53間客房擴增至今共137間房，又分為現代館及歷史館。

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2020年接手經營的石川傳媒集團將百年檜木歷史館「1913舊事所」重新整修，於今年重新開放，保留舊檜木桁架、舊飯店櫃台、禮品販賣部等，還有營造50年代風情的咖啡廳。

阿里山賓館總經理王覺非說，歷史館今年元月重新開放，其中最頂級房間為首相套房，每晚房價約3萬6000元，曾接待過前總統蔣介石、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等7位總統，每週約1至2組國旅客人入住。

隨嘉義產業發展、阿里山林鐵全線通車，近年國際飯店陸續插旗嘉義，王覺非表示，阿里山賓館住房率不只未受影響，7月住房率較去年同期成長1成，主因受阿里山林鐵全線通車所賜，且阿里山以日出、雲海、晚霞、山景以及阿里山林鐵聞名，飯店地理位置佳，開窗可見高聳林木、山嵐美景，可就近搭阿里山小火車看日出，將以結合阿里山自然生態資源、林鐵遊程，以頂級飯店服務吸引國內外遊客。

首相套房陳設懷舊復古。（記者王善嬿攝）

阿里山賓館歷史館經重新整修，今年重新啟用，館內懸掛歷史照片，可一窺阿里山賓館百年風華。（記者王善嬿攝）

首相套房維持國民政府來台後陳設，懷舊十字文壓花玻璃充滿歷史感。（記者王善嬿攝）

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