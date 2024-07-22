台中青農培訓開訓 農業局長勉學員刻苦耐勞要經得起風吹雨打

台中市第5屆青年從農培訓輔導，22日開訓！今年共有22名學員參加。（記者歐素美攝）

2024/07/22 10:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第5屆青年從農培訓輔導開訓！台中市農會共遴選出22位在地青農，即日起至10月進行農業基礎課程及農場實務見習培訓共240小時，今年最大的改變是，以往理論與見習各佔120小時，但青農反映農場見習幫助更大，因此今年調整為理論80小時、農場見習160小時。

農業局長張敬昌在開訓時則勉勵青農要講信用，刻苦耐勞，要經得起風吹雨打的考驗，不要因風吹雨打而喪失信心。

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農業局為鼓勵青年返鄉投入農業，委由台中市農會遴選18至45歲有意從農的青年進行培訓，條件是需具備1分地以上的農地。第一階段培訓時間為7月22日至8月9日，進行80小時的農業基礎課程；第二段階段則是在10月中旬完成160小時的農場實務見習培訓，完成2階段培訓後，市府將給予學員6萬元的培訓津貼。

農業局長張敬昌在開訓典禮中表示，國內目前農村平均就業年齡是64.4歲，普遍老化，而且非常非常地缺工，需要注入新的生力軍，因此市府每年花費約500萬培育青農，希望帶給青農理論及實際的經驗，未來希望他們留在農村為台中市的農業來努力。

張敬昌指出，市府每年並編列2600萬經費補助青農，每位青農優先補助，扶植3年，目前台中市約有1000多位青農，青農帶給農村活力，給農村新的希望，台中市培育青農的措施將持續推動下去。

台中市農會理事長魏敏昭說，農業缺工及老化嚴重，但目前台灣農業自給率才3%多，要扶植青農，否則農業將產生斷層；希望青農的培訓能夠持續，以推廣農業精緻化，讓國際都可以享受到台灣優質的農產品。

學員中，33歲家住豐原的吳孟哲，原本是機械維修工程師，因父親年邁，家裡約5分多的農地荒廢，十分可惜，他決定返鄉務農種酪梨，盼成為「農業新貴」；34歲家住東勢的劉凌璇，因父親長年種植椪柑、茂谷，她希望可以協助父親行銷，推廣友善農業。

台中市第5屆青年從農培訓輔導開訓！學員展開80小時的農業基礎課程。（記者歐素美攝）

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