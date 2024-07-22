07/22 各報重點新聞一覽

民進黨全代會昨天登場，黨主席暨總統賴清德在大會致詞時，向全黨下達三大目標。（記者羅沛德攝）

2024/07/22 06:51

自由時報

民進黨全代會 賴下達全黨3目標

民進黨全代會昨天登場，黨主席暨總統賴清德在大會致詞時，向全黨下達三大目標，包含建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權，期待全黨共同打拚，為新時代承擔更大責任，帶領民主台灣繼續向前，才不辜負人民的再三託付。

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中俄等國核威脅日增 核保護傘「延伸嚇阻」 日美將制定聯合文件

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由於中國和俄羅斯等國的核武威脅增加，日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。預定本月底登場的美日外交國防「二加二」會議，將就此事進行協商並確定方向，希望在年底前完成聯合文件制定。

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狂辦門號轉售中國詐團 判刑136月

男子羅楷傑夥同共犯以企業社名義，向電信業者申辦大量行動電話門號轉售給中國犯罪集團，並提供代收驗證碼等服務，犯罪集團以此註冊台灣蝦皮等購物網站會員，除販賣違禁品還向台灣民眾騙錢；新北地方法院依違反個資法、洗錢防制法等卅八罪，每罪判處羅男三至六個月徒刑，加總一三六個月，有十二罪併科罰金四至六萬元，加總六十萬元，另觸犯商品虛偽標記罪，判拘卅日。

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聯合報

民進黨全代會 賴清德：建立台灣主體性國家認同

民進黨昨天召開全國黨代表大會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞表示，強調要建立台灣主體性的國家認同，團結人民反併吞，確保國家主權，也要建立「生活在台灣的二三○○萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，讓國家認同不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結人民的力量。

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通學巷直擊 上下學機車硬闖 孩童通學2困境

「叭、叭！」年輕媽媽牽著女兒的手，以跑步速度穿過校門前的臨停車陣，母女左閃右躲，聽到身旁急促喇叭聲，手牽得更緊，彷彿參加障礙賽般，經過重重關卡才進入校園。這是台灣許多小學上學時段的日常，即便政府積極推動「通學巷」，硬闖的車輛仍威脅師生與家長的安全。

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中國時報

賴清德：建立台灣主體性國家認同

民進黨21日舉行全代會，身兼黨主席的賴清德總統昨日全程以台語致詞，強調將建立台灣主體性的國家認同，「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」，讓國家認同不再成為外部分化、內部對立的破口。學者指出，民進黨前後已執政16年，賴清德還認為台灣缺乏「以台灣為主體性」的國家認同，等同否定了民進黨的執政。

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台出海口野生牡蠣 100％含微塑膠

海洋委員會研究顯示，2020至2023年採檢各地河川出海口及出海口鄰近的野生牡蠣，100％均檢出微塑膠，多數來自人造衣物纖維、漁業活動及養殖業漁網、漁繩等，尤以彰化烏溪出海口的微塑膠濃度最高，測到每立方公尺2.28個濃度。

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日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。圖為美日聯合軍演。（歐新社檔案照）

男子羅楷傑夥同共犯以企業社名義，狂辦門號轉售中國詐團，新北地院依違反個資法、洗錢防制法等罪，加總判刑一三六個月。（資料照）

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