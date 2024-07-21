醫師高考增列年級限制明年上路 考選部：確保醫學教育正常化獲共識

考試院上個月公布醫師高考增列年級限制。（資料照）

2024/07/21 15:44

〔記者楊綿傑、邱芷柔／台北報導〕考試院上個月公布醫師高考增列年級限制，本報接獲民眾投訴，指相關調整不合理，將影響考試準備。考選部回應，調整應考資格是為確保醫學教育正常化，且獲專業團體及醫學校院共識，因此將如期實施。

目前醫師高考一階的應考資格，在學生只要修畢醫學系基礎學科成績及格就可以報考，為避免基礎醫學課程過度壓縮低年級的通識、人文與博雅教育課程，考試院日前通過考試資格增列「醫學系在學學生修滿4年級下學期課程或學士後醫學系在學學生修滿2年級下學期課程」，明年考試就適用。

請繼續往下閱讀...

有醫學生家長投訴，小孩原訂今年寒假參加醫師國家考試，但卻突然被告知只能等到明年暑假才能參加，進一步了解後得知，是衛生福利部審議委員會有委員的小孩只能參加暑考，因此運作全國只能有暑考；家長直言，這對他們相當不利，且完全沒有事先通知，不僅不公平，也嚴重影響了孩子的考試準備和心情。

對此，醫事司副司長劉玉菁指出，考選部這項修訂是經過全國公私立醫學院校院長會議的共識，在行政作業階段，考選部確實有徵詢衛福部等相關單位意見，由於衛福部主要扮演「用人端」的角色，評估後認為，這項修訂調整主要是針對醫師第一階段國考，並不影響原本的6年考照年限，因此衛福部對此修訂並無異議。

考選部專技考試司司長黃慶章則說明，針對醫師第一階段考試應考年級資格修正規定及施行期程，於本月4日邀集台灣醫學院評鑑委員會、台灣醫學教育學會、全國15所公私立醫學校院、台灣醫學生聯合會及相關部會等討論，會中除台北醫學大學醫學院及台灣醫學生聯合會代表主張，考試規則修正應自113學年度入學之醫學生開始適用之外（亦即自117年才開始施行），其餘包括台灣醫學院評鑑委員會、台灣醫學教育學會、其他14所公私立醫學校院代表，皆表示支持按原定期程實施修正後應考年級資格規定。

黃慶章提到，基於尊重專業團體及絕大多數醫學校院共識意見，且為確保醫學教育正常化，及維護各公私立醫學校院醫學生完成4年完整醫學教育後，在6年畢業之前有相同4次可應試第一階段考試次數之公平性，因此，醫師第一階段考試應考年級資格修正規定，仍將維持原定施行期程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法