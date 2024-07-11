護理師增考3次 考選部：更多護理系科畢業生取得專業證照

考選部自去年起增加第3次護理師考試， 考選部長劉孟奇表示，實施成果顯示，協助更多護理系科畢業生取得專業證照。（考選部提供）

2024/07/11 16:55

〔記者林曉雲／台北報導〕護理師人力缺乏是各醫院普遍面臨的難題，考選部自去年起增辦第3次護理師考試，今在考試院院會報告成果，3次護理師考試總計9052人取得考試及格資格，連續3次考試累積及格率提高至89.90％，均高於往年，有效提供專業人力。考選部長劉孟奇表示，今年11月10日將舉行第3次護理師考試，明（114）年亦規劃持續辦理，在考試院領導下，配合行政院護理人力整備計畫，與教育部及衛福部共同協力，持續精進護理師考試制度，提供優質的護理專業人力。

考選部今以「近年護理師國家考試精進成果」為題作專案報告，考試院長黃榮村表示，近年受新冠疫情影響，護理人力問題逐漸浮現，考試院及考選部能夠預見問題嚴峻，持續與教育端、用人端以及護理界專業團體研議討論、達成共識，在適當時機提出各項精進措施，才能呈現出改進的效益與成果。

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劉孟奇表示，在111年以前，護理師考試每年辦理2次，護理系科應屆畢業生首次報考，是以7月的第2次護理師考試為主，若考試未能及格，需間隔半年才可報考翌年1、2月的第一次護理師考試，為協助畢業生就業，並提供醫療領域充足專業人力，自去（112）年11月首次增辦第3次護理師考試，應屆畢業生如7月考試未及格，約3個月後即可再次報考，縮短再次報考時程並增加考試機會。

劉孟奇也指出，經分析到考率，112年第3次護理師考試，其中應屆畢業生到考率97.16％，非應屆畢業生到考率87.14％，均較過往再次報考到考率為高，再分析及格率，應屆畢業生及格率達到56.03％，非應屆畢業生及格率亦達29.4％，亦較往年再次報考及格率為高。

此外，其他統計指標也顯示增辦第3次護理師考試，有助於更多護理系科畢業生取得專業證照。考選部統計，報考112年第2次護理師考試的應屆畢業生到考7466人，及格5388人，未及格者接續報考112年第3次、113年第1次護理師考試，及格人數累計至6712人，連續3次考試累積及格率提高至89.90％，遠高於前兩個年度；3次護理師考試總計9052人取得考試及格資格，及格率也高於前兩年度，提供所需的護理人力。

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