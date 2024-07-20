高雄開辦「犬隻訓練營」 汪星人聽口令精準變換坐姿

高雄市首創訓犬課程。（記者陳文嬋攝）

2024/07/20 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動物保護處首度開辦「犬隻訓練營」課程，訓練師下達「坐下」口令，汪星人精準變換坐姿；新手飼主透過課程，重新認識毛小孩行為，建立情感連結。

動保處為提升飼主責任，活化收容所功能，連辦4場訓犬課程，授課對象包括獸醫師、收容所志工及一般大眾，藉由多元課程方式，加強民眾對犬隻教養認識，減少家犬因管教不當衍生各種問題。

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動保處說，課程從源頭教育著手，讓飼主了解如何正確與狗互動，只要經過良好訓練，並提供正向及獎勵學習，毛小孩也能成為人類好幫手，參加人數踴躍，顯示大眾對動保議題關注。

課程邀請大仁科技大學寵物照護暨美容系陳晴惠老師擔任講座，涵蓋「犬隻篩選與行為評估」、「犬隻社會化與居家生活教育」、「基本服從訓練坐下、趴下、召回與等待」及「行為矯正撲跳與護食」教導與實作等。

林姓學員分享家中飼養1隻紅貴賓，只要有人經過門口就會吠叫，常因為吠叫問題和鄰居關係有點緊張，經老師指導處理技巧回家試做後，愛犬真的減少吠叫時間和次數，並學到很多養狗知識，收穫滿滿，是很有趣的體驗課程。

收容所許姓志工說，老師教導如何正確對犬隻下指令，並引導犬隻集中注意力，還能順便在遛狗時融入訓犬技能，提升犬隻穩定度，有助於志工服務過程中，實際進行操作和應用，幫助犬隻社會化很有成就感。

動保處長葉坤松強調，訓犬除了可幫助犬隻認養，結合志工服務資源，更可有效提升收容犬隻訓練及照護品質，透過訓犬課程推廣，讓毛小孩在快樂中學習，增加與人相處信任感，使訓練能事半功倍，更容易融入家庭，也歡迎民眾到壽山、燕巢動物收容所認養，找到投緣相伴的毛小孩。

高雄市首創訓犬課程。（記者陳文嬋攝）

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