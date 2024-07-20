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台、日鐵道協會簽署觀光行銷協定 北車「嘟嘟鐘」報時啟動合作

灣鐵道觀光協會今天與日本民營鐵道協會簽署「鐵道觀光行銷協定」。（記者蔡思培攝）

灣鐵道觀光協會今天與日本民營鐵道協會簽署「鐵道觀光行銷協定」。（記者蔡思培攝）

2024/07/20 17:44

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣鐵道觀光協會今天與日本民營鐵道協會簽署「鐵道觀光行銷協定」，這是日本民營鐵道協會第一次與日本以外地區簽署合作協定。雙方都盼藉簽署協定，讓雙方相關鐵道旅遊資訊互相提供給對方旅客，推動台、日兩國鐵道旅遊。

今天的儀式由交通部政務次長伍勝園及台日兩國鐵路界、觀光界的貴賓共同出席，見證兩國鐵道觀光合作的重要里程碑。儀式由台北車站大廳「嘟嘟鐘」整點報時啟動，時間對鐵路有特別的意義，不但是列車運行的依據，也是鐵路人對旅客守信的承諾。

伍勝園致詞說，由高鐵、台鐵、台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運、阿里山森林鐵路及糖業鐵路組成的「鐵道9兄弟」，各有獨特人文特色，並串聯豐富觀光資源，致力於發展高品質鐵道觀光。他說，過去日本民營鐵道協會就曾協助台灣觀光行銷，例如辦理鐵道蓋章集點活動、免費提供車站大面廣告宣傳、彩繪列車，引起兩國民眾相互探訪的興趣，期待此次簽署行銷協定讓合作再深化。

台灣鐵道觀光協會理事長周永暉也說，台灣鐵道觀光協會已成立5年，期許成為引領鐵道旅遊的火車頭。日本有72家鐵路公司參加民營鐵道協會，盼透過雙方簽署交流，將台日相關鐵道旅遊資訊互相提供給對方旅客，一起推動鐵道觀光。

日本民營鐵道協會會長原田一之也對4月花蓮地震表達慰問，他說，去年訪日台灣旅客高達420萬人，多數旅客造訪的是所謂主流黃金路線，盼透過此次觀光行銷協定，讓台灣訪客搭乘日本民營鐵道協會鐵路造訪日本其他地區；也會協助行銷台灣鐵道旅遊，帶動雙方鐵道沿線地區發展。原田一之更強調，這是日本民營鐵道協會第一次與日本以外地區簽署合作協定。

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