連日高溫澎湖珊瑚出現白化現象 生態受到嚴重衝擊

由於海水高溫，原本珊瑚豐富生態，僅剩耐高溫關刀熱帶魚群。（陳盡川提供）

2024/07/20 10:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾經是澎湖珊瑚覆蓋率最高的南方四島海域，連續幾年受到珊瑚3大天災接連影響，包括熱浪、冷流及藻類覆蓋持續衝擊，南方四島海域的珊瑚，出現空前絕後的滅絕浩劫，澎湖海洋志工團隊昨（19日）前往東吉海域浮潛生態調查，赫然發現水溫過高，珊瑚已有白化現象，嚴重衝擊海洋生態。

根據海洋志工隊調查，意外發現東吉約20米深的海底，海水溫度竟仍高達31度，導致海底珊瑚白化嚴重，珊瑚周遭僅剩較耐熱的「關刀」熱帶魚群，其餘生物則罕見其蹤跡，顯示全球溫室效應日益嚴重，直接衝擊海洋生態，成為嚴重生態警訊。

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根據澎湖海洋志工隊長期在南方四島海域巡視，發現南方四島原本艷麗的珊瑚礁景色，這3、4年來面臨了熱浪、寒流冷水團的侵襲，又面臨了藻類的覆蓋，生長空間完全被剝奪，現今陷入了空前的滅絕現象，觀察點就在東吉東宮水域遊憩區，原本是澎湖群島發現藍色珊瑚礁（美麗軸孔珊瑚）最多的水域，但現今已寥寥可數，景觀慘不忍睹。

相同的情形也出現在南方四島鹿角珊瑚組成的薰衣草森林，受到2022年2月低溫的影響，鹿角珊瑚的覆蓋率大減，由原先80％只剩下19%，現在又收到海水升溫、珊瑚白化的影響，薰衣草森林恐永遠消失，最主要還是來自於氣候的影響。

連日高溫海水溫度上升，澎湖南方四島珊瑚出現白化。（陳盡川提供）

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